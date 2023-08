﻿Wasserschläuche am Weißekreuzplatz: Begleitprogramm zum Kunstprojekt in Hannover

Hannover. Das Schlauchwerk wächst. Viele Menschen schaffen derzeit auf dem Weißekreuzplatz gemeinsam ein Kunstwerk aus miteinander verknüpften und ineinander verschlungenen Wasserschläuchen.

Beim Kunstprojekt „panta rhei: stadt im fluss“, das die Schwarmkünstlerin Kerstin Schulz angestoßen hat, kann jeder mitmachen. Immer dienstags, donnerstag und sonnabends können Helferinnen und Helfer jeweils von 16 bis 20 Uhr Schläuche miteinander verknüpfen. Zusätzlich zum Schlauchwerk gibt es auch ein Begleitprogramm: Am Montag, 11. August, spielt das Ensemble Alphorn um 17 Uhr Gartenschlauchmusik. Am Sonnabend, 12. August, liest Peter Wefer um 19 Uhr einen Text zum Thema „Schwarmkunst – kann das gut gehen?“ Am Freitag, 18. August, tritt um 18.30 Uhr der Songwriter Hannes Triphaus auf. Die Fragen „Wem gehören öffentliche Plätze, und wie finden die Menschen dort zusammen?“ soll am Donnerstag, 17. August, um 18.30 Uhr im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörtert werden.

HAZ