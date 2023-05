﻿„Ringelkiez mit Anfassen“: Beschwerden und mehr bei „40 Jahre Fährmannsfest“

Die Ausstellung „40 Jahre Fährmannsfest“ ist noch bis Montag, 29. Mai, in der Faust-Warenannahme zu sehen, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Beiprogramm:

Am Sonnabend, 27. Mai, geht es in einer Diskussion mit dem Titel „Freiräume für uns. Räume ohne Furcht.“ ab 19 Uhr darum, wie man diskriminierungsfrei veranstaltet. Außerdem spielen The Dapper Four feat. Lilith Jazzstandards; bei der After-Show-Party treten The Dapper Four und DJ Q-Tip in musikalischen Dialog. Eintritt: 10 Euro.

Am Sonntag, 28. Mai, spielen um 14 und 16.30 Uhr Bantamba Moolu Musik mit westafrikanischen Wurzeln (Eintritt frei), ab 19 Uhr gibt es Reggae von Serekunda (Eintritt: 10 Euro).

Außerdem gibt es ab 15 Uhr bei freiem Eintritt Kinderkino: am Sonnabend „Der Grüffelo“ und „Das Grüffelokind“, am Sonntag „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ und am Montag „Die kleine Hexe“.