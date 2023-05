﻿Fenster zur Natur﻿: Das Theater Fensterzurstadt wagt sich ins offene Gelände

Hannover. Die vergangenen Jahrmillionen Weltgeschichte auf zehn Minuten zusammenschnurren zu lassen, vom Urknall bis heute, das ist ein Kunststück. Die freie Theatergruppe Fensterzurstadt beherrscht das. Allerdings geht es in der neuen Inszenierung von Ruth Rutkowski und Carsten Hentrich um deutlich mehr als nur um eine rasante Vergangenheitsschau, es geht um die Erkenntnis, dass es keine lineare Abfolge von Zeit im Raum gibt, sondern alles gleichzeitig existiert, man muss es nur zu erkennen verstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf diesen Weg der Erkenntnis nehmen sie ihr Publikum auf höchst unterhaltsame Weise mit. Für das von den beiden Regisseuren zusammen mit Heino Sellhorn und Melanie Huke entwickelte Stück „Transfer“ haben sie sich die Freiluftschule am Schulbiologiezentrum als Kulisse ausgesucht. Das passt. Die Inszenierung wird so zu einem Weg durch die Botanik, vorbei an Schulweisheiten und Lehrwissen über die Welt und unterbrochen von kürzeren Aufenthalten an einigen Stationen des Schulgartens. Das Publikum muss gut zu Fuß sein.

Auf verwunschenen Wegen

Schon die ersten Meter Wegstrecke sind hochpoetisch. Vom Eingang der Freiluftschule führt ein verwunschener Weg durch ein aufgelassenes Waldstück. Der Weg ist von Flechten überwuchert, Wurzeln stemmen sich durch die zu dünne Asphaltdecke, das Auge kann gar nicht so schnell die Sensationen des gewundenen Weges aufnehmen, aber es ist nur wenig Zeit, denn das Publikum hat ein vorgegebenes Ziel, eine überdachte Feuerstelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier warten zwei in kurzzotteliges Grau gekleidete Urmenschen (Carsten Hentrich und Ferdinand Nowitzky), sie denken, immer wieder irritiert von den hier vorbeidonnernden Zügen, über das Phänomen Zeit nach. Hinter ihnen hängen zwei große weiße Kaninchen (Jörg Timmermann und Alexandra Faruga) Tücher auf eine lange signalrote Leine. Wir sind jetzt also angekommen, im Wunderland der Zeit, als wären wir mit Alice im Wunderland durch einen Spiegel in eine andere Welt gestiegen.

Urmenschen und Kaninchen: Szene aus „Transfer“. © Quelle: Theater Fensterzurstadt

Die Leine ist der rote Faden, auf dem sich die Weltgeschichte mit pointierten Motiven wiederfindet. Wobei die Linearität ein Problem ist: Die beiden Urmenschen erläutern, dass es ein dummer Fehler ist, Zeit als linear zu verstehen. Zwei Klangforscher begleiten diese Szene, im Hintergrund nehmen Heino Sellhorn und Linda Laukamp die Geräusche der Natur mit einem Mikrofon auf, forschen nach dem, was die Pflanzenwelt von sich gibt. Das Surreale ist zum roten Faden der Inszenierung geworden, die sich, weil ja alles gleichzeitig ist, auch einer Sprache bedient, die von Goethe bis ins Heute, vom Reim bis zur Verfremdung reicht. Es geht um das Geborenwerden, in einem Holzschuppen zum Lagern von Brennholz, der aus einem Bilderbuch sein könnte, und es geht auch um den Tod.

Manchmal ist die Kulisse eine harte Konkurrenz zur Inszenierung und der Blick wandert in die Wunderwelt der Pflanzenschule. Das Stück geht trotzdem nicht unter.

Lesen Sie auch

Gut zu Fuß zu sein ist hier hilfreich, und Mückenspray ist praktisch. Und dann kann die Verzauberung losgehen, als wäre das „Fenster zur Stadt“ eine leuchtende Außenstelle zum aktuellen Philosophie-Festival, das sich in Hannover gerade dem Thema Zeit widmet. Beides sehr empfehlenswert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis 26. August im Schulbiologiezentrum Hannover. Karten an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus, Telefon (0511)·16 84 12 22

HAZ