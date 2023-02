﻿Cowboys und Kapitalisten: „Der kalte Hauch des Geldes“ feiert im Studiotheater Premiere

„Endlich wieder Opernball“: Wie Hannover am Sonnabend im Opernhaus feiert

Rund 2000 Gäste feiern am Sonnabend einen ausgelassenen Abend beim Opernball – am Ende einer „ein bisschen schwierigen Woche“ für die Oper. Die Eröffnungsshow ist so wunderbar bestückt, dass man gleich die Welt da draußen zumindest eine Weile zu vergessen vermag.