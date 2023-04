﻿Diskussion in Schloss Herrenhausen: Haben uns Heinrich Böll und Günter Grass noch etwas zu sagen?

Kostenfrei bis 13:27 Uhr lesen

Amtsblatt

Panne in Stadtverwaltung in Hemmingen führt zu Sondersitzung des Rates

Am Montag, 24. April, tagt der Rat in Hemmingen überraschend. Die Sondersitzung ist wegen einer Panne in der Stadtverwaltung notwendig.