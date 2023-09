﻿Virtuos: Dota vertont im Theater am Aegi Gedichte Mascha Kalékos

Hannover. Das Publikum im Theater am Aegi ist so divers wie nur selten. Frühe und späte Hippies sind da, manche barfuß. Weiße Haare treffen auf Hipsterknoten und stramme Scheitel. Alle Altersklassen sind vertreten. Und am Ende stehen sie und tanzen, so weit das in den engen Sitzreihen möglich ist.

„Für die Sterne“ singt Dota Kehr da mit ihrer Band, die auch Dota heißt: „Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen, ich bin hier, um zu glüh’n.“ Rollenprosa, aber es passt so gut auf diesen Abend, der so leicht ist und uneitel und der hell strahlt wie das Licht von 1000 Sternen. Kehr hat Geburtstag; nach der Pause wird für sie gesungen. Da strahlt sie noch mehr.

Draufsicht: Dota im Theater am Aegi © Quelle: Steffi Neumann

Großstadtliebe 1933 und heute

Dota spielen den Großteil des Abends ihre Vertonungen von Gedichten Mascha Kalékos (1907–1975), der großen Dichterin der Neuen Sachlichkeit. 2020 erschien Dotas erstes „Kaléko“-Album. Im Juni dieses Jahres folgte das zweite, „In der fernsten der Fernen“, ein Doppelalbum. Die Gedichte haben sie nicht mehr losgelassen, sagt Kehr im Aegi, weil sie so präzise sind.

Und so heutig: Eine „Großstadtliebe“ erblüht 2023 ebenso wie im Jahr der Veröffentlichung 1933. Das Gedicht „Die Leistung der Frau in der Kultur“ beschreibt in seiner spöttischen Melancholie auch das jetzige Patriarchat recht gut. Und „Der Fremde“ bündelt auf nur sieben Zeilen die Geschichte der jüdischen Diaspora, aber auch moderne Fluchtbewegungen. Auf dem Album erklingen dazu sperrige Streicher. Auf der Aegi-Bühne spielen diesen Teil Wencke Wollny und Antonia Hausmann von der Band Karl die Große auf Klarinette und Posaune.

In der Musik zu Hause

Wollny übernimmt auch die Rolle aller Duettpartner und macht das herausragend. Nur einmal, bei „Sonett in Dur“, muss Schlagzeuger Janis Görlich ran. Er singt schön, mit klarer hoher Stimme, und fühlt sich dennoch sichtlich unwohl in der ersten Reihe. Er möchte zurück an seine Trommeln, sagt er, sein „Zuhause“.

Kehr, Görlich, Keyboarder Jonas Hauer und Gitarrist Jan Rohrbach haben es sich in ihrer Musik wohnlich eingerichtet. Sie möblieren die oft nur wenigen Zeilen langen Texte Kalékos virtuos und geschmackvoll. Folk klingt an, Indietronica, hier ein bisschen Gipsy, dort eine Prise Lateinamerikanisches. „Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen“, hatte es zum Auftakt in „Das Mögliche“ geheißen, „und selbst das Unmögliche ist mir gelungen.“ Ein wunderbarer Abend.

