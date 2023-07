﻿ Frei auf der Parkbank: Ensemble Fragmente spielt „Lucid Dreams“ im Theater in der List

Hannover. Träume können Ausdruck tiefer Sehnsucht sein – Sehnsucht nach mehr Sinn und Erfüllung im Leben. Und manchmal werden Träume sogar Wirklichkeit. Fünf Figuren gibt es im neuen Theaterstück „Lucid Dreams“, gespielt vom Amateurensemble Fragmente im Theater in der List. Vier von ihnen sind frustriert und träumen vom besseren Leben. Der Verlagsangestellte Mehmet wünscht sich, Chef zu werden. Nikki und Heide träumen von einer Bühnenkarriere und Katharina will Schriftstellerin werden.

Nur Nitai Bello (Epeeshes Benoit), ein Wohnungsloser, der seine Nächte auf Parkbänken verbringt, scheint glücklich zu sein. „Hier und Heute habe ich Zeit für mich selbst, mir geht es gut“, erkennt er. Trotz einer Vergangenheit als politisch Verfolgter in Afrika „träumt er nicht sein Leben, sondern lebt seinen Traum“ – so das Motto des Stücks – und beeindruckt die anderen mit seiner unerwarteten Lebensfreude. Er inspiriert sie dazu, eine Kehrtwende zu vollziehen und das zu tun, was sie wirklich wollen.

„Träume als Wegweiser“: Der pensionierte Religionslehrer Günter Zinke hat das Stück „Lucid Dreams“ geschrieben. © Quelle: Katharina Möller-Langmaack

„Lucid Dreams“ ist das neue Theaterstück des pensionierten Religionslehrers Günter Zinke, er schrieb es für sein Ensemble und führte Regie. Ihn faszinierte der Gedanke, „dass es immer Wege im Leben gibt und unsere Träume die Wegweiser sein können“, erklärt Zinke im Gespräch. Während des Stücks verdeutlicht er am Lichtpult originell die Dichotomie zwischen Realität und Traum, wenn lilagrün-pulsierendes Washlight die Figuren unwirklich und illusorisch erscheinen lässt und dann flackernd-grelles Flutlicht den Träumen ein abruptes Ende setzt. Das sind starke Momente.

Zweigeteiltes Bühnenbild

Die inszenierte Zweiteilung setzt sich auch im Bühnenbild symbolisch fort: Links steht eine Parkbank, rechts ein überfüllter Bürotisch. Die Zwänge und Fesseln der Arbeitswelt und die nomadische Freizügigkeit sind strikt voneinander getrennt. Wie ein Orakel gibt der desillusionierte Wohnungslose Nitai auf der Parkbank Ratschläge, spendet Trost und ermutigt die anderen, etwas zu verändern.

Das Ensemble Fragmente, von dessen Mitgliedern einige noch nie auf einer Bühne standen, leistet unterhaltsame Schauspielarbeit. Und wenn am Ende die Moral steht, dass nicht jeder für sich, sondern gemeinsames Träumen und Glauben etwas an der Realität verändern kann, soll dies „zum Nachdenken über die Verhältnisse anregen“, sagt Zinke.

