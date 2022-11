﻿Eva Jandl-Jörg: „Karikatur arbeitet gegen das politische Pathos“

Von Salzburg nach Hannover: Eva Jandl-Jörg übernimmt im Februar die Leitung des Wilhelm-Busch-Museums. Die Österreicherin will in Hannover Kräfte bündeln und mit dem Publikum diskutieren

Frau Jandl-Jörg, kennen Sie Hannover?

Kenne ich! Ich bin sogar schon im Maschsee geschwommen.

Tatsächlich?

Ja, ich kannte Hannover aus den Stadtführern, und in einem war ein schönes Bild mit dem Strand abgebildet, und da bin ich gleich am ersten Tag losgegangen und habe mich in die Fluten gestürzt. Meine Hannover-Taufe sozusagen.

Und?

Der See ist ziemlich trübe. Ich glaube, in Zukunft werde ich eher rudern.

Und sonst?

Ich habe Hannover als sehr grüne Stadt wahrgenommen. Und die Kulturinstitutionen wie Sprengel-Museum, das Museum August Kestner oder das Landesmuseum sind eine tolle, fruchtbare Umgebung. Die Menschen in der Stadt habe ich als sehr offen empfunden.

Die Menschen gelten hier eigentlich eher als stur.

Ich komme ursprünglich aus Tirol, da passt auch Sturheit perfekt.

Derzeit arbeiten Sie noch im Salzburg Museum, demnächst im Wilhelm-Busch-Museum. Sind die Jobs vergleichbar?

„Busch als Maler – das ist sehr spannend“

Es ist ähnlich, die Sammlungen sind auch ähnlich groß, aber zukünftig geht die Arbeit noch mehr in meine Richtung, nämlich einen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen. Das ist mit einer Karikaturensammlung leichter möglich als mit einer Grafiksammlung. Wir hatten auch satirische Zeichnungen im Programm, aber die Schwerpunkte haben sich über viele Themen verteilt.

Welche Bedeutung hat das Wilhelm-Busch-Museum in Österreich?

Vor allem die Künstler sind bekannt, wie F.K. Waechter oder Sempé. Und Wilhelm Busch natürlich. Alle haben Busch gelesen, meinem Sohn habe ich auch ganz früh Busch nähergebracht. Was mir nicht so bewusst war, ist die Rolle von Busch als Maler. Das ist sehr spannend.

In Krisenzeiten war kritische Karikatur immer von besonderer Bedeutung. Ist das heute noch so?

Absolut! Karikatur ist eine prägnante Form, kontroversielle Themen zu transportieren. Deshalb ist sie auch heute noch dringend notwendig.

Kürzlich hat die russische Botschaft in der Schweiz der Neuen Züricher Zeitung mit rechtlichen Schritten gedroht, weil das Blatt eine Karikatur von Putin mit Clownsnase und Regenbogenfarben im Gesicht gedruckt hatte. Könnten Sie sich vorstellen, kritische russische Karikatur auszustellen?

Karikaturen sind ein wichtiges demokratisches Instrument. Je autoritärer politische Systeme werden, umso wichtiger sind künstlerische und kritische Gegenstimmen. Das war schon immer so. Im Fall von Russland kann die Satire die Narrative der Macht entzaubern und sich gegen das nationale russische Pathos richten, das zum Ukraine-Krieg geführt hat. Karikatur arbeitet gegen das politische Pathos. Was am wichtigsten ist: Karikatur ist ein Teil der Aufklärung.

„Satire ist das falsche Medium für Einschränkung“

Wir reden viel über politische Korrektheit, über Wokeness und Cancel Culture, auch im Bezug auf Humor. Darf Satire nach wie vor alles?

Sollte sie. Satire ist das falsche Medium für Einschränkung. Karikatur sollte Rassismus und Sexismus natürlich nicht befördern, sie sollte eher ein Umdenken bewirken. Nick Knatterton zum Beispiel wäre ein gutes Thema, anhand dessen man die Entwicklung von Sexismus und Rollenbildern veranschaulichen könnte. Ich würde so etwas gern mit Publikum diskutieren. Das ist die Art, wie ich arbeiten möchte.

Haben Sie das in Salzburg schon gemacht?

Wir sind gerade dabei, frühere Begriffsverwendungen in der Datenbank zu überprüfen. Was in der Karikatur nicht einfach ist. Ich habe in Salzburg beispielsweise einen Bestand von sogenannten „Zwergengrafiken“, das sind Barockzeichnungen, in denen Kleinwüchsige zum Amüsement vorgeführt wurden. Das muss man aus der Situation erklären und kulturhistorisch einbetten, damit das Publikum es versteht.

Eine Art Karikaturgeschichtsunterricht?

Nicht nur, das geht auch mit aktuellen Themen wie Energiekrise und Klimawandel. Die kann man wunderbar an Karikatur erklären und auch gemeinsam diskutieren. Auch übergreifend. Ich arbeite grundsätzlich sehr vernetzt, deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Häusern und Institutionen in Hannover.

Zur Person Eva Jandl-Jörg, 50, hat in Wien Kulturwissenschaft studiert und war lange in der Kunstsammlung der Artothek des Bundes tätig. Sie lehrte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der Universität Mozarteum in Salzburg. Derzeit ist die Österreicherin Kuratorin und Sammlungsleiterin für Grafik und Bildende Kunst ab 1800 am Salzburg Museum. Ihr Themenschwerpunkt ist die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft. Im Februar 2023 folgt sie im Wilhelm-Busch-Museum Hannover auf die bisherige Direktorin Gisela Vetter-Liebenow.

Attacken auf Kunstwerke sind derzeit fast an der Tagesordnung. Es geht um Aufmerksamkeit für den Klimaschutz. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein?

Ich finde es sehr wichtig, die Klimakrise sehr ernst zu nehmen, aufzustehen und laut zu sein. Ich bezweifle allerdings, dass diese Attacken auf gemeinsames Kulturgut ein guter Weg sind. Die so erzwungene Aufmerksamkeit lenkt leider sehr rasch vom eigentlichen dringenden Anliegen ab.