﻿Expo-Skulptur von Auke de Vries am Stadion in neuem Glanz

Hannover. Manchmal gehört es zur Profession eines Künstlers, schwindelfrei zu sein. Der holländische Bildhauer Auke de Vries musste hoch hinaus, um eines seiner markantesten Werke zu inspizieren, seine Skulptur neben Hannovers Stadion. Seit der Expo steht das auffällige Kunststück in der Kurve Beuermannstraße/Robert-Enke-Straße neben der Heinz-von-Heiden-Arena. Es heißt „o.T.“ (ohne Titel), von manchen liebevoll „der Briefkasten“ genannt. Jetzt ist es gereinigt und an einigen Flächen, die von der Sonne ausgebleicht waren, restauriert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auke der Vries ist gerade in Hannover – er baut im Kunstraum Friesenstraße eine Ausstellung mit aktuellen Werken auf – und hat in luftiger Höhe die Restaurierungsarbeiten für gut befunden. „Einfach toll, wie sich Hannover um seine Kunst im öffentlichen Raum kümmert“, so der jung gebliebene 85-Jährige, der das Kunstwerk als Geschenk der Niederlande für die Expo 2000 entworfen hatte.

Immer noch zufrieden damit? „Aber ja, das funktioniert auch nach so vielen Jahren noch, gerade an diesem Standort.“ Besonders schön sei, wenn viele junge Menschen auf der Wiese rund um das Werk lagern, alle mit Eintrittskarten für das kommende Fußballspiel.

Schwindelfreier Künstler

Die Arbeiten an der hohen Kunst sind nicht ganz einfach, Industriekletterer waren mit einem Hubsteiger 20 Meter nach oben gebracht worden. Für den Künstler war das nicht einmal das Höchste, „40 Meter, das macht mir mittlerweile auch wenig aus“. Für den hannoverschen Höhenflug wurde er zu Sicherheit mit einem ledernen Geschirr festgeschnallt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein paar Mal hatte er „o.T.“ in den vergangenen Jahren besucht, häufig wenn er von Den Haag kommend Ausstellungsstücke nach Berlin transportierte, „da musste der Spediteur immer einen Umweg fahren“. Auch in der Doku „I like to touch everything“ (2011) über Auke de Vries tauchte die Skulptur als Star auf, die an das „Bauen und Wohnen in Räumen“ erinnern soll. Überhaupt arbeitet de Vries gerne mit den Assoziationen der Betrachter. Auch deshalb verweigert er seinen Arbeiten meistens hinweisgebende Titel.

Denkmal für den Flugzeugpionier

Dass er auch anders kann, zeigt die aktuelle Ausstellung „2000 – 2023 Terugkeer“ im Kunstraum Friesenstraße, die die „Rückkehr“ im Titel trägt – mit teils ganz frischen Arbeiten noch aus diesem Jahr. Da heißt eine Arbeit „Tribute to Hugo Junkers“, der Entwurf für ein Denkmal in Dessau für den legendären deutschen Flugzeugpionier – ein Name, der in Auke de Vries zwiespältige Erinnerungen auslöst. „Der Mann war genial, aber als ich zum ersten Mal seinen Namen hörte, das war während des Krieges.“ Als ein Schwarm von Flugzeugen über den jungen Auke hinwegdonnerte, sagten seine Eltern, das seien „Junkers“, Synonym für deutsche Bomber, die hier gen Feind flogen.

Filigrane Arbeiten: Auke de Vries in seiner Ausstellung im Kunstraum Friesenstraße. © Quelle: Henning Queren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Davon ist nichts zu spüren, wenn man sich die Skulptur anschaut, die typisch für das freie Spiel von Formen und Farben ist, mit Metallplatten, Trichtern und filigranem Drahtgestänge, das die Kunst von de Vries auszeichnet. Leicht und heiter wirkt das alles, das in der Realität tonnenschwer wird. Und manches verfügt auch über einen hintersinnigen Witz, wie der „Gentle Observer“, ein allmächtig scheinender Überwachungsapparat – der blind und taub ist.

Lesen Sie auch

Zu den Highlights der Ausstellung – in der Auke de Vries seine Kunst mit ausgewählten Stücken aus der Sammlung Gisela Sperling in Beziehung gesetzt hat – gehört auch die Miniatur der Stadionskulptur, nur ein paar Dutzend Zentimeter hoch. Insofern lohnt sich schon deshalb der Besuch in der Ausstellung, nur hier kann man „o.T.“ auf Augenhöhe begegnen.

Bis 28. Oktober, Eröffnung 30. August ab 18 Uhr in der Friesenstraße 15.

HAZ