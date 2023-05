﻿Ausstellung, Beschwerdebriefe und mehr: Fährmannsfest feiert 40-Jähriges

Hannover. Das Programm doof, die Bands zu unbekannt, zu bekannt, zu kommerziell, zu abgehoben und der Eintritt: sowieso viel zu teuer. Man hat den Machern des Fährmannsfests am Zusammenfluss von Leine und Ihme schon vieles geworden. Geballt gibt es die Vorwürfe am Freitag, 26. Mai, in der Veranstaltung „Das Publikum schimpft!“ – zum 40-jährigen Bestehen des Festivals.

Mit einer Ausstellung und einem so üppigen wie liebenswert schrägen Begleitprogramm in der Faust-Warenannahme feiert sich das Fährmannsfest selbst: vom 24. bis 29. Mai – und nicht im August zum Fest selbst, weil die Veranstaltungen durch Corona-Fördermittel finanziert werden, die jetzt abgerufen werden müssen, bevor sie verfallen.

Von Dixieland zu den Chaostagen

Die Ausstellung kann jeweils von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Sie zeichnet in Fotos, historischen Zeitungsartikeln und anderen Dokumenten die Geschichte nach – von den bescheidenen Beginnen, als einige Dixieland-Enthusiasten eine mobile Bühne auf der Wiese aufbauten über den Bruch im Jahr 1995, als die Chaostage über die Feiernden schwappten, und die Positionierung als Festival gegen Rechts bis zum heutigen Status als größtes alternatives Open-Air-Festival.

Videos lassen erahnen, wer dort schon so alles aufgetreten ist, von wichtigen Hannover-Bands wie Fury in the Slaughterhouse und Terry Hoax bis zu nationalen Größen wie Kettcar und zuletzt den Beatsteaks.

Beschwert sich: Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider © Quelle: Nancy Heusel

Das anarchische Potenzial zeigt sich nun vor allem im Beiprogramm. Am besagten Freitagabend werden echte Beschwerden verlesen, von drei Männern aus Hannovers Szene mit sehr prägnanten Stimmen. Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider, Komponist Holger Kirleis und Hammerhai-Frontmann Christian Sölter.

Legt auf: Der ehemalige „Casa“-Chef Bodo Linnemann. © Quelle: Nancy Heusel

Zur Eröffnung am Mittwoch gibt es Livemusik (von Roberto Y Sus Muchachos) und eine Diskussion zur Kulturförderung. Am Donnerstag wird verstorbener Aktivisten wie den Fährmannsfest-Erfindern Rolf Wulf, Bernd Lux und Dete Kuhlmann gedacht, und anschließend legt der legendäre „Casa“-Chef Bodo Linnemann auf.

Alte Zeiten: Das Fährmannsfest im Jahr 1995. © Quelle: Andre Spolvint

Am Sonnabend gibt es eine Diskussion zur Verantwortung von Veranstalterinnen und Veranstalten in Sachen diskriminierungsfreie Räume und anschließend Party und am Sonntag afrikanische Musik. Von Sonnabend bis Montag wird die Warenannahme außerdem nachmittags zum Kinderkino, weil nämlich das Kinderfest inzwischen fest zur DNA des Fährmannsfests gehört. Das hatten die Veranstalter vergangenes Jahr vergessen. Es gab Beschwerden. Was sonst.

Mehr Informationen unter faehrmannsfest.de

