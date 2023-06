﻿Das Festival „Klassik in der Altstadt“ kehrt zurück

Hannover. Drei Jahre lang musste das Festival „Klassik in der Altstadt“ aufgrund der Corona-Pandemie ruhen. Nun findet es wieder statt und feiert gleichzeitig sein 20. Jubiläum. An drei Samstagen im Juli sind 30 klassische Konzerte bei freiem Eintritt geplant.

Am 8., 15. und 22. Juli erklingt Musik in der Altstadt. Von 13 Uhr bis spät in den Abend hinein spielen Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover unter anderem auf dem Marktplatz, am Historischen Museum und in der Kreuzkirche. Darunter sind auch die Sopranistin Janice van Rooy aus Namibia, die Operngesang mit modernen Musicals verbindet, und Simonas Poška, Pianist aus Litauen.

Kostenfreie Konzerte für alle

Das Festival will junge Talente fördern und die Altstadt während der Ferienzeiten beleben. „Es wird alles ganz locker und unverkrampft ablaufen“, verspricht Veranstalterin Ariane Jablonka, „Wir wollen das Eis brechen und es den Besuchern leicht machen, sich mit Klassik in Verbindung zu bringen.“

An den Nachmittagen spielen Studierende in kleinen Ensembles auf den Plätzen, abends folgen Konzerte in der Kreuzkirche: Am 8. Juli um 19 Uhr gibt es ein Jubiläumskonzert (Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 10 Euro), am 15. Juli findet ab 18 Uhr ein Alumni-Konzert mit Gästen statt, am 22. Juli endet das Festival mit der Verleihung des Publikumspreises für das beliebteste Ensemble.

