﻿Fotograf Wesely: „Ich muss von den Bildern lernen“

Hannover. Michael Wesely hat Zeit. Viel Zeit. Belichtungszeit. Für Menschen. Dinge. Vorgänge. Lange Belichtungszeiten, das kennt man ja, wenn man fotografiert. Fünf Sekunden kann man da einstellen oder 30 Sekunden. Autorücklichter werden so zu langen roten Streifen, Gesichter verschwimmen, wenn sie sich währenddessen bewegen. Aber Wesely belichtet anders. Fünf Minuten beispielsweise bei Porträts. Monate oder gar Jahre bei Orten. Mit selbstgebautem Equipment und viel Geduld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem seine Arbeiten am Potsdamer Platz in der Hauptstadt haben den Wahlberliner, Jahrgang 1963, neben einer Serie mit verblühenden Blumensträußen international bekannt gemacht. Ob das jetzt Kunst ist oder Dokumentarfotografie, darüber diskutierte er mit Masterstudierenden an der Hochschule Hannover und war damit erster Gast in der neuen Reihe „Welterzeugen“ des Masterstudiengangs Design und Medien.

Warum ist das Bild rot?

Es ist eigentlich beides. In der Betrachtung ist es eher Kunst als Dokumentation, von der Vorgehensweise geht eigentlich kaum eine dokumentarischere Art, etwas festzuhalten. Ein Archiv, so nennt es der aus München stammende Fotograf selbst, nur dass man bei einem solchen Archiv nicht fein säuberlich die einzelnen Schritte der Veränderung nachvollziehen kann. Gleichwohl bieten mehrere Monate in einem Foto die reizvolle Möglichkeit, die zusammengezogene Zeit im Raum zu entschlüsseln. Warum ist der Turm schief? Sind die Streifen Autos? Warum ist ein Bild aus der neuen Nationalgalerie in Berlin vorwiegend rot? Zu letzterem: Weil das Licht nur seitlich eindringen kann, zu Zeiten also, wenn die Sonne tief steht und viele Rottöne hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Ihr seid die Chefs“

Überhaupt malt das Licht oft sein eigenes Bild, es wird auf Weselys Bildern konturiert, gegenständlich, sichtbar. Physikalische, chemische, technische Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien zu kennen, helfe, sagt Wesely und appelliert, sich mit seinem eigenen Arbeitsmaterial auseinanderzusetzen. Und überhaupt: „Ihr seid die Chefs“ sagt er aus eigener Erfahrung. Nur wenn er Menschen für seine Porträts mit fünf Minuten Belichtungszeit vor die Kamera setzt, überlässt er ihnen, was sie dort machen. Was für Menschen, die Fotografie als das Festhalten eines Augenblicks verstehen, und das sind nun mal die meisten, eine Herausforderung bedeutet. Viele, sagt er, versuchten deshalb auch stillzuhalten, um ein möglichst verwacklungsfreies Bild zu bekommen, um dem gewohnten Ergebnis möglichst nahe zu kommen – was faktisch aber quasi unmöglich ist. Andere probieren etwas aus und sind gespannt auf das Ergebnis.

Michael Weselys Aufnahme vom Leipziger Platz Quartier in Berlin. © Quelle: Michael Wesely

Die Wahrheit in der Fotografie

Und so kommt man über Weselys Bilder schnell zum Thema Wahrheit, ob es die in der Fotografie überhaupt gibt, und wenn ja, in welcher Form. Das Manipulative und auch Aggressive, das Fotografie oft kennzeichnet, selbst das Berechenbare, fällt bei diesen Langzeitbelichtungen fast weg, denn der Fotograf weiß zu Beginn der Aufnahme nicht, was in deren Lauf passieren wird. „Ich muss von den Bildern lernen“, sagt er. Gleichwohl sind auch seine Bilder vom Potsdamer Platz Momentaufnahmen, es kommt eben nur auf die zeitliche Dimension und die Definition des Momentanen an.