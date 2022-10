﻿Mut machen: Gaye Su Akyol bei den Deutsch-Türkischen Kulturtagen im Opernhaus

„Frauen* in der Kultur – hier sind wir! / Kadın* ve kültür – biz de varız!“ – das ist das Motto der Deutsch-Türkischen Kulturtage in Hannover. Jetzt gastierte die Sängerin Gaye Su Akyol im Opernhaus.

Hannover . Wer geht in die Oper? Längst nicht alle. Das soll sich in Hannover ändern. Zum Beispiel mit Rockmusik aus Istanbul. Gerade beleben die Deutsch-Türkischen Kulturtage mit einigen Veranstaltungen das Opernhaus. Das diesjährige Thema der Kulturtage ist „Frauen* in der Kultur – hier sind wir! / Kadın* ve kültür – biz de varız!“ Es geht darum, den Fokus darauf zu lenken, dass Frauen in zu vielen Bereichen noch immer unterrepräsentiert sind. Strahlende Vorbilder sollen nun auch im Opernhaus Mut machen, dass sich das ändern lässt.

„Es muss nicht immer nur klassische Musik sein“