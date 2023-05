﻿Tour durch ausgewählte Clubs: Giant Rooks bringen Musikzentrum Hannover zum Kochen

Hannover. In vier Städten machen die Giant Rooks auf ihrer Clubtour Halt – Hannover zählte zu den auserwählten Orten. Am Donnerstag spielten die Art-Popper aus Hamm im Musikzentrum. Schnell wird an dem Abend klar: Hannover liebt die Giant Rooks – und die Rooks lieben Hannover.

Für die Band gab es Blumen und gegrölte Liebesbekundungen aus der Menge. Als der neue Song „For You“ gespielt wird, gehen in der ganzen Halle „Danke“-Plakate in die Luft, selbst gebastelt von einem Fan. Sänger Fred Rabe ist beeindruckt. „Ihr seid jetzt schon das lauteste Publikum der Tour“, sagt er nach dem vierten Song.

Schwer zu sagen, wie viel davon Schmeichelei und wie viel ehrliche Anerkennung ist. Die 500 Zuschauer machen jedenfalls Dampf, von Anfang bis Ende. Nicht nur die weiblich dominierten ersten Reihen präsentieren sich textsicher und in Hüpflaune, auch im Oberrang wird getanzt und gesprungen.

Sänger Fred Rabe tanzt mit dem Publikum

Die Rooks packen all ihre Mitsing-Hits aus. Die noch recht frische Single-Auskopplung „Bedroom Exile“ macht den Anfang, spätestens beim zweiten Song „Heat Up“ kocht die Stimmung in Rekordzeit hoch. Rabe tanzt mit wedelnden Armen, das Publikum singt lautstark mit. Bei „Wild Stare“ klettert der Sänger von der Bühne, singt und tanzt in der Menge.

Mit Energie und Stimmgewalt: Sänger Fred Rabe präsentierte eine beeindruckende gesangliche Bandbreite. © Quelle: Nancy Heusel

Die fünfköpfige Band lässt ihren Fans die Wahl, welches aussortierte Lied aus ihrem Frühwerk sie zurück auf die Bühne holen sollen. Die Wahl fällt auf die Ballade „Chapels“ – die schon in Hamm und Tübingen die Abstimmung gewonnen hatte. Es wird melancholisch, Wohnzimmeratmosphäre kommt auf. Die Menge stellt im zweistimmigen Wechselgesang ihr musikalisches Talent unter Beweis.

Leiser Abschied mit Versprechen

Eigentlich sind die Giant Rooks den kleinen Bühnen längst entwachsen. In Hannover feierten sie schon vor 5000 Menschen in der ausverkauften Swiss-Life-Hall. Den intimen Rahmen genießen die Indiepopper sichtlich. „Das war ein unfassbarer Abend“, bedankt Rabe sich zwischen den zwei Zugaben. Und: „Hannover, wir kommen wieder. Da könnt ihr einen drauf lassen.“

Dann verabschieden sich die Rooks mit ihrem größten Hit „Watershed“ – erst krachig, dann ganz leise. Rabe bleibt alleine zurück und geht dann, leise Gitarre spielend. Und Hannover singt auch weiter, als die Bühne leer ist.

