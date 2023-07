﻿Harald Böhlmann geht – und sorgt sich ums Kleine Fest im Großen Garten

Hannover. Das Männchen ist unverkennbar. Es trägt Zylinder, eine bunte Weste und eine Rose. Harald Böhlmann nimmt sein Ebenbild entgegen. Ein Besucherpaar beim Kleinen Fest im Großen Garten hat es für ihn gebastelt, um sich bei ihm zu bedanken für all die Jahre. Böhlmann seufzt ein Seufzen, aus dem Rührung spricht. „Ich bekomme hier so viel positives, freundliches, manchmal richtiggehend liebenswertes Feedback. Das ist manchmal schon sehr bewegend“, sagt er. „Ich werde bestimmt 80- bis 100-mal pro Tag angesprochen. Das zeigt, dass es nicht so verkehrt war.“

Nein, es war nicht so verkehrt, was Böhlmann mit dem Kleinen Fest erfand und seit 1986 alljährlich im Großen Garten in Herrenhausen realisierte. Das zeigen schon die Zahlen. Wenn er sich an diesem Sonntag, 30. Juli, zum letzten Mal als künstlerischer Leiter von seinem Publikum verabschiedet, werden insgesamt 1,5 Millionen Menschen das Kleine Fest besucht haben, an die 100.000 allein in diesem Jahr. Der Garten, sagt er jetzt im Abschiedsgespräch, sei der eigentliche Hauptdarsteller. Das Kleine Fest würde es nicht geben, wenn es diesen Garten nicht gäbe.

Eine Rose für die Frau an der Theke

Er muss noch schnell das Sektglas abgeben, mit dem er vor Publikum auf einen schönen Abend angestoßen hat. Für die Frau an der Theke gibt es eine Rose, ein Ritual, wie so vieles ein Ritual geworden ist beim Kleinen Fest: dass da zum Beispiel irgendwo Frans, der kleine Clown, sitzt, dass der Garten gefüllt ist mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem weiten Feld, das im Deutschen so unzureichend als „Kleinkunst“ bezeichnet wird, und dass der Mann mit dem Zylinder über alles wacht.

Abschied: In diesem Jahr übergibt Harald Böhlmann jeden Abend beim Finale vom Kleinen Fest seinen Hut an die Artistin der „Heliosphere“ – vorübergehend. © Quelle: Ilona Hottmann

Das ist nun bald Geschichte. Die Stadt hat Böhlmanns Vertrag als künstlerischer Leiter nicht verlängert und ab 2024 den Niederländer Casper de Vries als Nachfolger eingesetzt. Vieles soll anders werden: weniger Besucher, weniger Feuerwerk, weniger alles. Böhlmann ist nicht glücklich darüber.

„Diese besondere Atmosphäre“

„Ich will nicht sagen, dass man das hier nicht verändern kann, selbstverständlich kann man das. Jede neue Leitung hat eine andere Handschrift und setzt andere künstlerische Schwerpunkte“, sagt er. Aber: „Der Garten, die Künstler und ihre Positionierung sind die Voraussetzung für das, was hier passiert: dass nämlich Menschen kommen. Dann entwickelt sich mit diesen Menschen und mit diesen Künstlern und mit diesem Garten diese besondere Atmosphäre. Wenn man nur einen der Faktoren wegnimmt, funktioniert es nicht mehr. Es ist ein Fest für jedermann.“

Der Dezernent: Harald Böhlmann im Jahr 2001 mit Blick aufs Rathaus © Quelle: Ralf Decker

Ein Fest, das eher zufällig entstand. Als Jurastudent kam Böhlmann 1970 aus Hannoversch Münden nach Hannover. 1973 heuerte er bei der Stadt an, zunächst als Justiziar. 1977 wurde er Leiter des Kulturamts, 1993 und bis zu seiner Pensionierung 2007 Kultur- und Schuldezernent. Er sah sich als „Ermöglicher“ und tut es immer noch. 80 Jahre alt wird er im kommenden Mai und kann es nicht lassen.

Ein erstes „Kleines Bühnenfest“

In seinen Aufgabenbereich fielen damals auch die Herrenhäuser Gärten. 1986 organisierte er – als Nachfolgeveranstaltung zum „Fest mit Georg Friedrich Händel“ im Vorjahr – erstmals ein „Kleines Bühnenfest“ im Großen Garten, mit dessen anhaltendem Erfolg niemand rechnete. Es wurde eines der größten Kleinkunstfestivals in Deutschland – und Böhlmann zu dessen Galionsfigur. Nach seiner Pensionierung blieb er künstlerischer Leiter. Mit seiner Frau Ghita Cleri und der gemeinsamen Kleines Fest GmbH veranstaltet er auch anderswo Kleinkunst und wird es weiter tun, auch wenn er sein großes Lebenswerk in andere Hände geben muss.

Kleines Fest im großen Garten: Kulturdezernent Harald Böhlmann 1995 mit zwei Kleinkunstdarstellerinnen. © Quelle: Frank Wilde

Kritik ist er gewohnt. Schon in seiner Amtszeit schätzten es nicht alle im Rathaus, dass da jemand aus den wenig glamourösen Stuben heraus selbst zu einer Marke wurde. Das böse Wort vom „Kleines-Fest-Dezernenten“ machte die Runde. Böhlmann hat Selbst- und Sendungsbewusstsein genug, um derlei Kritik abperlen zu lassen. Auch das schmeckte und schmeckt nicht jedem.

Zwei Seiten der Medaille

Übersehen wurde dabei schon damals, dass er in seiner Amtszeit auch Projekte wie das Maschseefest, die Stadtteilkulturarbeit, die Literaturförderung, die Privatisierung des Aegi-Theaters oder auch die Shakespeare-Musicals im Gartentheater Herrenhausen vorantrieb und dass er – die weniger glänzende Seite der Medaille als Kultur- und Schuldezernent – schön früh, 1995, den Sanierungsstau an den Schulen anprangerte und dabei gleich mehrere Sparpakete auf den Weg bringen musste und brachte.

Hannoveraner unter sich: Harald Böhlmann und der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze 2003 bei den Proben zum „Sommernachtstraum“-Musical im Gartentheater. © Quelle: Frank Wilde

„Was mich wirklich bedrückt, dass man etwas verändern will, das gut funktioniert“, sagt er. „Ich übergebe eine Veranstaltung, die zu 100 Prozent funktioniert, für die es eine riesige Nachfrage nach Karten gibt, die die Menschen glücklich und zufrieden macht, die finanziell in Ordnung ist.“ Es ist nicht einfach, auf dem Kleinen Fest ernste Gespräche zu führen und dabei ernst zu bleiben. Eine Kolonne lebensgroßer Ameisen, ein Walkact, marschiert mit fröhlichen Klicklauten vorbei. Böhlmann muss lachen. Dann fügt er hinzu: „Es ist nur so, dass da jemand“ – er meint die amtierende Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf – „sagt, es muss anders werden, weil es anders werden muss. Was hier gewachsen ist, wird damit ohne Not kaputtgemacht, wenn sich nicht ganz viel ändert an dem, von dem ich höre, dass es hier passieren soll.“

Sorgen um die Zukunft des Fests

Er hat sich auch schon deutlicher geäußert, hat auch schon Interviews zurückgezogen, in denen er gar zu laut seinen Unmut äußerte. Nachtreten möchte er nicht. Aber der Frust ist so groß wie die Sorge; das merkt man. „Das nächste Jahr wird es zeigen“, sagt er nun. „Nach allem, was ich bisher weiß und höre, muss ich befürchten, dass es schiefgeht oder zumindest eine sehr andere Veranstaltung wird, die nur noch Kleines Fest heißt.“ Er seufzt, noch einmal. Keine Rührung.

Die Gastgeber : Harald Böhlmann mit seiner Frau und Co-Planerin Ghita Cleri bei der Programmvorstellung in diesem Jahr. © Quelle: Tobias Wölki

Eine Mitarbeiterin kommt vorbei. Sie fragt, wohin sie das Fahrrad bringen soll, mit dem er später am Abend wie immer über das Gelände fahren wird. Böhlmann, der Mann mit dem Zylinder, ist omnipräsent. Noch ist er für diesen Zauber zuständig.

„Wie Alice im Wunderland“ fühle er sich auf dem Kleinen Fest, habe ihm einmal ein Handwerker gesagt, als er realisiert hatte, wen er vor sich habe, erzählt Böhlmann. Am Sonntag endet dieses Wunderland jenseits von Raum und Zeit – für dieses Jahr und in der gewohnten Form für immer. „Ich weiß noch nicht, wie es mir gehen wird“, sagt er. „Sicherlich nicht gut.“ Bei der Verabschiedung der Künstler wird Böhlmann, auch das ein Ritual, den Zylinder schließen und sie symbolisch in alle Welt entlassen. Chapeau und Klack. Hut ab.

