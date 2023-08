Hannover hat jetzt die modernsten Theaterwerkstätten Deutschlands. In einem 38 Millionen Euro teuren Neubau entstehen nun die Kulissen für Staatsoper und die Spielstätten des Schauspiel Hannover.

Hannover. Der Ort, an dem Bühnenmagie entsteht, ist ein Quader ohne Wände, mit einer Grundfläche von 581 Quadratmetern, 12,1 Meter hoch. Er hat exakt die Maße der Bühne des Opernhauses, der größten Bühne des Staatstheater Hannover. Und wenn man von den Balkonen im ersten und zweiten Stock hinunterschaut in diese sogenannte Montagehalle, sind das dieselben Höhen, dieselben Sichtlinien, die in dem Kulturtempel in der Innenstadt der erste und zweite Rang haben. Der Quader ist das Herzstück der neuen Werkstätten des Staatstheaters in Bornum, einem Gebäude, das die Verantwortlichen selbstbewusst als „die modernste Theaterfabrik Norddeutschlands“ bezeichnen.