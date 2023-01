﻿Galaktisches Erlebnis: Jan Böhmermann begeistert in der ausverkauften Swiss Life Hall in Hannover

Er ist bekannt für seine scharfe Satire und seinen Wortwitz, aber singen kann Jan Böhmermann auch. Wie sich beides miteinander verträgt, hat er seinem Publikum jetzt zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in einer galaktischen Show in Hannovers Swiss Life Hall gezeigt.

Hannover. Der Countdown läuft, die Titelmusik der TV-Serie „Raumschiff Orion“ wird eingespielt, es ist ja auch die „Intergalactic Tour“ des Jan Böhmermann. Sein Gastspiel in Hannover fängt mit gut 15 Minuten Verspätung an, obwohl es augenscheinlich keinen Grund dafür gibt. Doch die 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Swiss Life Hall warten geduldig. Ausverkauft – das hat Rockstar-Quantität.