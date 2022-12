﻿Und jetzt alle: Weihnachtsparty mit der Kelly Family

Hannover. Es schneit. Natürlich nicht draußen, ist ja Weihnachten und Hannover. Aber drinnen in der ZAG-Arena, da ist so richtig Winterweihnachtswunderwelt. Möglich machen das eine große Leinwand und eine Handvoll eng miteinander verwandter Damen und Herren davor. Die Kelly Family feiert die „Mega Christmas Show“, wähnt sich zwischendurch – autsch – versehentlich in Hamburg. Und wer von den rund 5000 Fans es bis zu diesem Donnerstagabend noch nicht kapiert hat, der weiß nun endgültig zweierlei. Erstens: Das Fest steht vor der Tür. Zweitens: Es muss bei Weihnachtsliedern nicht immer nur „O du Fröhliche“ sein.

Man kann sogar nahezu ein ganzes Popkonzert damit bestreiten. Die Kellys sind quasi eine Spezialeinheit in diesem Fach, haben sie doch einst mit Weihnachtsliedern angefangen, fremden Menschen glaubhaft zu demonstrieren, dass gemeinsames Singen wirklich glücklich macht. Das klappt in der ZAG-Arena immer noch – nur dass es ein paar mehr sind als damals auf der Straße und sich die Besetzung der Kelly Family etwas verändert hat. In Hannover stehen auf der Bühne: die Geschwister Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John und Paul. Das ist immer noch größer als jede andere Gesangsfamilie in dieser Erfolgsgrößenordnung, auch wenn Michael Patrick, Maite und Angelo mittlerweile als Solokünstler ausgeschert sind.

Die Kelly Family gibt sich locker, rockig, hymnisch in der ZAG-Arena

Aber auch die aktuelle Besetzung nimmt in der Großhalle alle mit und bildet eine zweite, noch viel größere Familie. Rudelsingen mit Prominenten. „Ob „One more Happy Christmas“, „ Santa Claus is comin‘ to Town” oder auch mal „No more Christmas“ – die Truppe mit Bandunterstützung streift mal locker, mal rockig, mal hymnisch durch einen Mix aus Coverversionen, Volksliedern und eigenen Songs vom aktuellen Weihnachtsalbum. Selbst ein kleines Weihnachtslied-Karaoke ist dabei, ein kollektives „Leise rieselt der Schnee“ hat diese Halle wohl auch lange nicht erlebt. Zwischendurch plaudern und albern sie alle ein bisschen, als ob die riesige Mehrzweckhalle ein Pub wäre. Patricias ist erkältet, ihr „Hamburg“-Versprecher wird zum Running Gag des Abends und tut der Stimmung keinerlei Abbruch.

Chartmedley und alte Hits

Die Fans tragen Weihnachtsmützen, interessante Weihnachtspullover oder irgendetwas, was blinkt. Die Stimmung ist warmherzig, man ist einander zugetan, bemüht, alles Negative, und davon gab es in diesem Jahr nun ja reichlich, draußen zu lassen, zumindest für diese rund zwei Stunden. Trotzdem erinnert Jimmy bei aller Weihnachtsseligkeit mit einem Song an die im vergangenen Jahr gestorbene Schwester Barby. Dann wird’s wieder lauter, beim immer lauter werdenden Publikumschor von „Na Na Na“ ruft Jimmy irgendwann „Das ist mein Hannover!“ Hamburg ist endgültig vergessen. Und beim Chart-Medley inklusive „Last Christmas“ und alten Kelly-Hits ist es dann das, was drauf steht: Mega Christmas Party.

Superkraft Musik

Hier wird natürlich nicht die Musik neu erfunden, aber das freigelegt, was Musik am allerbesten kann: Menschen zum Zwecke positiver Vibrationen ins Gemüt rieseln. Eine Superkraft, in dessen Dienst die Kellys seit Jahrzehnten missionarisch tätig sind. Ihre Mama, erzählen sie, hat ihnen irgendwann mitgegeben, sie sollten immer weiter singen, so lange sie können. Und: läuft!