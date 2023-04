﻿Sport und Technik: Klangbrücken feiern die Musik der Gegenwart

Hannover. Beim hannoverschen Klangbrücken-Festival haben verschiedene Neue-Musik-Ensembles der Stadt alljährlich versucht, in gemeinsamer Anstrengung neue Wege zu jeweils einem Komponisten oder einer Komponistin zu eröffnen. In diesem Jahr tritt das Porträt eines bestimmten Musikers etwas in den Hintergrund. „Musik und Technologie“ ist die neue Ausgabe überschrieben, die vom 21. April bis zum 1. Mai zwölf Konzerte bietet. Inspiriert wurde dieses Motto vom Schaffen der Komponisten und Architekten Iannis Xenakis (1922–2001), dessen Werke einen zweiten Schwerpunkt des Festivals bilden.

Xenakis, der 1922 als Sohn griechischer Eltern in Rumänien geboren wurde, kam nach dem Krieg als politischer Flüchtling nach Paris. Dort arbeitete er als Assistent des Architekten Le Corbusier, bevor er sich ganz der Musik verschrieb. „Seine Stücke sind ein gutes Beispiel dafür, dass Musik gleichzeitig sinnlich und experimentell sein kann“, sagt Klaus Angermann, der Vorsitzende des Vereins Musik 21, der das Festival ausrichtet. Xenakis habe sich oft von mathematischen oder architektonischen Ideen zu seinen Kompositionen inspirieren lassen und dabei auch neueste Technologien eingesetzt.

Komplizenschaft mit künstlicher Intelligenz

Die Klangbrücken wollen nun auch untersuchen, wie es heute um das Verhältnis von Musik und Technologie bestellt ist. So präsentiert etwa der hannoversche Komponist Damian Marhulets an gleich zwei Abenden (am 25. April im Sprengel-Museum und am 27. April in der Rampe) Werke, die er „in Komplizenschaft mit künstlicher Intelligenz“ geschaffen habe, wie er ankündigt.

Im Eröffnungskonzert am Freitag, 21. April, in der Musikhochschule sind unter anderem neue Werke für Elektronik und Video zu hören, die Studierende in Bezug auf ein Stück von Xenakis geschrieben haben. Das Ensemble Musica assoluta bietet am Sonnabend, 29. April, im Tonstudio Tessmar einen ganzen „Tag der Uraufführungen“ mit drei Konzerten. Zu erleben gibt dabei unter anderem „Die Lautathleten – eine orchestrale Installation für sportliche Musiker“, für die Komponist Ansgar Beste die akustischen Spuren verschiedener Sportarten in Musik übersetzt hat. Ein weiterer Programmteil ist der Sängerin und Performerin Viktoriia Vitrenko gewidmet, die neue Musik aus der Ukraine präsentiert.

Oper in der Kestnergesellschaft

Insgesamt sind zwölf Ensembles am Festival in ebenso vielen Konzerten beteiligt – mehr als in jeder anderen Ausgabe der Klangbrücken, die es seit 2016 gibt. Zu den Veranstaltungsorten, die in diesem Jahr erstmals bespielt werden, gehört auch die Kestnergesellschaft. Dort ist zum Abschluss am 1. Mai sogar eine Oper zu erleben: So hat Petros Leivadas sein Stück „Die Lebenden“ für zwei Performer und Schlagzeug zumindest untertitelt.

Tickets und das vollständige Programm gibt es auf der Website von Musik 21 unter musik21niedersachsen.de und an allen Vorverkaufsstellen.