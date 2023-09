﻿Der hannoversche Komponist Anton Plate stirbt mit 73 Jahren

Hannover. Der Komponist Anton Plate ist tot. Er starb bereits am 8. September im Alter von 73 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in Braunschweig. Plate wurde 1950 in Hildesheim geboren und war von 1982 bis 2011 Professor an der hannoverschen Musikhochschule. Zudem war er viele Jahre Dirigent des damaligen Jungen Sinfonieorchesters Hannover.

Enge Zusammenarbeit mit Metzmacher

Plate hinterlässt ein umfangreiches musikalisches Erbe: Neben einer Oper entstanden zahlreiche kammermusikalische und sinfonische Werke. Erst diesem Jahr wurden zwei Stücke für Orchester unter Leitung von Ingo Metzmacher uraufgeführt. Das Deutsche Sinfonieorchester Berlin brachte im Mai „Casino“ heraus, die NDR Radiophilharmonie spielte im Januar erstmals die sechssätzige Sinfonie „Libération“, an der Plate fast zwei Jahrzehnte gearbeitet hatte.

Dass Plate in Hannover nicht Komposition, sondern Musiktheorie gelehrt hat, ist auch seinem Werk anzuhören: Der Komponist hat einen sehr persönlichen Weg aus der Tradition in die Gegenwart gefunden und dabei nicht den Glauben an ein harmonisches System als Kern der Musik verloren.

