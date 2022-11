﻿Was Sprache bedeutet: Kindertheater „Ein Wort ist ein Wort“ feiert Premiere

Das Kindertheater „Ein Wort ist ein Wort“ ist neu besetzt zurück im Pavillon. Kisten voller Wörter zeigen, wie wertvoll die Sprache ist – und das in einer Zeit, in der sozialer Austausch zu kurz kam.

Hannover. „Das Wort ist so teuer, dass man es nicht kaufen, sondern nur verschenken kann“, sagt das Mädchen auf der Bühne. Sie spricht dabei vom Wort Freund. Es ist so kurz, dass es in die kleinste der Kisten passt, die als Bühnenbild des Stückes „Ein Wort ist ein Wort“ dienen. Am Sonntag fand die Premiere des Kindertheaters der Theaterwerkstatt Hannover im Kulturzentrum Pavillon statt – und das nicht zum ersten Mal.