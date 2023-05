﻿Kunstfestspiele starten mit „Maison Maeterlinck“

Hannover. Das muss ein Horrorhaus sein, dieses „Maison Maeterlinck“, das zum Start der Kunstfestspiele in sein Inneres blicken lässt – in dem seltsame Gestalten seltsame Dinge tun, die Kulissen Tango tanzen lassen und über die Vergangenheit, die Macht des Theaters und der Musik und der Angst nachdenken, Und das Publikum dazu einladen, einen ganz individuellen Sinn in Spiel, Sprache und Gesang des belgischen Theater Immobiel zu finden.

Einen „Tempel des Traums“ nennt Theatermagier Thom Luz seinen Theaterraum (Bühnenbild: Frieda Schneider). Im Halbdunkel sind seltsame Dinge versammelt, kleine Häuser, die später analoge Tonbandmaschine enthalten, abgestellte Kulissen, eine gründerzeitliche Häuserwand. Über allem schwebt eine Art Nebel wie über einem Friedhof im Morgengrauen, als die vier Gestalten in Silber den Schauplatz betreten – eine Mischung aus Raumfahrer, Imker, Hochofenarbeiter, die mit verzerrten Stimmen verkünden: „Wir träumen und leben im Traum.“

Horror und verschlossene Türen

Ein bisschen alptraumhaft ist das dann schon. Per Körpermikros werden nervende, ratschende Geräusche übertragen, bisweilen wummert ein bauchfettvernichtender Bass. Auf Holländisch (mit schlecht lesbaren Übertiteln) wird über das Theater räsoniert, das Leben, der Tod, der jede Sekunde näher kommt, und es wird dreifach eine Geschichte erzählt über den Horror in einem Zimmer, wo jemand oder etwas immer näher kommt – „verschlossene Türen bedeuten in einem Haus etwas, Freude oder Schrecken“.

Die Düsternis des Symbolisten Maurice Maeterlinck – in derselben Stadt Gent geboren, in der auch das Theater sitzt – ist hier zeitgemäß eingefangen. Man muss hier an „Pelleas et Mélisande“ denken oder – von anderen belgischen Symbolisten – an die Stimmung in einer „toten Stadt“. In der Musik gespielt wird, die auch im Hause Maeterlinck ganz wichtig ist, Volkslieder werden zitiert, angeschrägt auch Ravel und Strawinsky. Der Theaterraum kommt zu voller Geltung, ist ebenso Utopie wie poetische Verdichtung der Wirklichkeit, Spielfläche des Absurden und absolute Gegenwart.

Diese Erfahrung dauert hier eine Stunde und 40 Minuten – was den dann doch etwas erschöpfen Beifall erklärt.

Hannover ist Festspielstadt

Die Kunstfestspiele sind damit zum ersten Mal im Schauspielhaus zu Gast, erfüllen weiter ihr Versprechen, sich mehr gegenüber der Stadt zu öffnen. Und eine deutsche Erstaufführung ist dieser Abend, für Ingo Metzmacher der Beweis, dass die Kunstfestspiele Hannover auf der Karte der europäischen Festspiele deutlicher markiert sind: „Hannover ist eine Festspielstadt!“, so der Intendant, der sich in seiner Eröffnungsansprache vor allem darüber freute, „dass wir zur Eröffnung mehr Karten verkauft haben als in der Vor-Corona-Zeit“.

Am 13. Mai geht es weiter bei den Kunstfestspielen mit Barbara Hannigan und dem Jack Quartet, die in der Orangerie ab 19.30 Uhr Werke von John Zorn spielen. Tickets ab 20 Euro.