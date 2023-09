﻿Wichtige Würdigung: Kunstpreis der SPD geht an Peter Tuma

Hannover. „Kunstpreise“, sagte der Künstler Peter Tuma, „helfen jungen Künstlern enorm“. Er selbst hat einige Erfahrungen damit gemacht. Denn 1962 wurde er mit dem „Rudolf Wilke Preis“ der Stadt Braunschweig ausgezeichnet, und 1966 erhielt er den „Rompreis der Villa Massimo“. Die Preise hätten ihm sehr geholfen: „Solch ein Eintrag in der Vita hat Bestand und ist auch immer eine Stufe auf der Karriereleiter“, sagte der Künstler.

Jetzt ist Peter Tuma 85 Jahre alt – und hat wieder einen wichtigen Preis erhalten. Im Sprengel Museum wurde er mit dem Kunstpreis der niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion ausgezeichnet. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes, denn keine andere Fraktion in einem Landesparlament unterstützt Künstler, Künstlerinnen und Kunst mit einem Preis.

„Der Preis bedeutet, nicht vergessen zu sein“: Peter Tuma im Gespäch mit Anne Prenzler. © Quelle: Christian Behrens

Für Peter Tuma, der in Wolfenbüttel lebt und arbeitet, ist diese Würdigung zwar keine Steighilfe auf der Karriereleiter mehr, aber trotzdem sehr willkommen. „Der Preis bedeutet, nicht vergessen zu sein“, sagte der Künstler, als er die Auszeichnung im Sprengel Museum in Empfang nahm. Und ergänzte: „Mir hat der Anruf, in dem mir mitgeteilt wurde, ausgezeichnet zu werden, sehr gut getan.“ Inständig ermahnte er die anwesenden Politikerinnen und Politiker, mit dem Preis weiterzumachen. „Künstler sind dankbar“, sagte er. Und zwei gute Ratschläge für die Gäste im Sprengel Museum hatte er auch: „Kaufen Sie junge Kunst!“ Und: „Leben Sie mit Kunst!“

Eine andere Sicht auf die Welt

Die Arbeiten von Tuma, der von 1982 bis 2003 als Professor für Malerei an der Fachhochschule Hannover tätig war, waren in der Landeshauptstadt schon in verschiedenen Ausstellungen zu sehen – etwa im Kubus und in der Galerie vom Zufall und vom Glück. Es sind Werke mit starken zeichnerischen Elementen. Vielen Bildern ist anzusehen, dass der Künstler von zahlreichen Reisen nach Japan beeinflusst wurde. „Es ist ein Werk, das uns eine andere Sicht auf die Welt ermöglicht“, sagte Anne Prenzler vom Kulturbüro der Stadt in ihrer Laudatio.

Am 10. April 2024 soll im Sprengel Museum eine Ausstellung mit Werken von Tuma eröffnet werden. Der geplante Titel lautet: „Aufkommende Unruhe“. Das passt.

