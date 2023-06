﻿„Tempo. Tempo! Tempo?“ in Landesmuseum, Schloss Derneburg und PS.Speicher

Hannover. Schneller, höher, weiter, dafür stehen ein Starfighter, der älteste Strafzettel der Welt, schnelle Leoparden und langsame Schildkröten. Die rasante Ausstellung „Tempo. Tempo! Tempo?“ erzählt „eine Geschichte der Geschwindigkeit“ mittels Naturkunde, Kunst und Technikschau. Die drei Häuser, die dabei ordentlich aufs Tempo drücken, sind das Landesmuseum in Hannover, der PS.Speicher in Einbeck und das Kunstmuseum Schloss Derneburg.

Wir Menschen sind doch ganz schön langsam, das macht das Landesmuseum in seiner gut gestalteten Schau am Beginn erst mal klar. Nicht einmal 40 Stundenkilometer schafft der schnellste Mensch aus eigenen Kraft. Da ist dann sogar die Küchenschabe – gemessen an ihren Proportionen – schneller. Und erst der Leopard, den nur ein scharfes Tempolimit ausbremsen könnten mit seinen 110 Stundenkilometern; da hat die kleine Gazelle mit ihren 80 Sachen keine Chance.

Die ganz schnellen Schildkröten

Die kleinen Kilometerschilder werden als Fun-Facts neben den Schaustücken präsentiert, das mal zu vergleichen dürfte dann auch jüngeren Besuchern Spaß machen. Und sie lernen, dass Schildkröten mit gerade einmal 0,3 km/h unterwegs sind, aber ordentlich Speed machen, wenn sich die Gattung ins Wasser begibt und dann mal eben auf 32 Stundenkilometer beschleunigt.

Kann auch schnell, wenn sie schwimmt: Die Schildkröte gehört zu den ältesten Lebewesen auf dem Planeten. © Quelle: Landesmuseum Hannover

Das Landesmuseum hat aber auch Geschwindigkeiten mit einem gewissen Ewigkeitswert im Blick, zeigt das fast 200 Jahre alte Gemälde eines Gletschers im Vergleich mit einem aktuellen Foto, und auch da bewegt sich etwas, wenn die Eisschicht verschwindet und das immer schneller. „Der Klimawandel, auch das ist ein besonderes Thema für uns“, so Museumsdirektorin Katja Lembke. In entscheidenden Bereichen wäre weniger Tempo zu fordern.

Charlie Chaplin auf der Videowand

Waffen und Geschwindigkeit sind im Landesmuseum ein weiteres Thema. Aber auch Tempo und Arbeit. Der größte Raum der Ausstellung wird von einer runden Videowand dominiert – auf der dann bisweilen ein Ausschnitt von Charlie Chaplins „Modern Times“ läuft. Die Geschwindigkeit des Datentransfers kann das Landesmuseum natürlich nur sehr begrenzt abbilden – mit australischen Botenstäben und Bambusbriefen, Infos, die recht analog übertragen werden mussten. Das schnellste Objekt ist hier der Mauersegler aus der Naturkundeabteilung, der im Sturz atemberaubende 190 Stundenkilometer erreicht.

Der PS.Speicher in Einbeck hat den direktesten Zugang zum Thema und für die Teilnahme am Dreierbund ordentlich zugelegt und einige Tempo-Preziosen eigens ausgeliehen. Darunter ein Objekt der Begierde für temposüchtige Männer: Verführerisch schimmert der Lack des „Bugatti Veyron 16.4 Super Sport“, eine automobile Skulptur, die mit mehr als 431 Stundenkilometern den Rekord für straßenzugelassene Autos hält.

Starfighter und Strafzettel

Wem das noch zu langsam ist: Vor dem Speicher steht ein echter Starfighter, der mehr als die doppelte Schallgeschwindigkeit erreichte. Noch im Angebot: der erste Strafzettel für zu schnelles Fahren, ausgestellt 1895 gegen den Fahrer eines „Benz Motor-Pferds“. Strafe: drei Mark, weil er so schnell gefahren sei, „dass in einer Wirtschaft die Vorhänge geflattert haben“. Das dazu passende Fahrzeug steht daneben.

Die bildende Kunst war von Geschwindigkeit fasziniert. Der Futurismus fand ein fauchendes Automobil schöner als die Nike von Samothrake. Den Part, das Tempo in der modernen Malerei und Bildhauerei zu finden, hat Schloss Derneburg übernommen – eine der größten Privatsammlungen Europas für die zeitgenössische Kunst. Markus Lüpertz (Kirchenfenster in der Marktkirche) war von Lokomotiven fasziniert, hat per Gouache die kraftstrotzenden Ungetüme zu Papier gebracht.

Wenn Autofahren zum Albtraum wird: Das Bild „Highway #5“ von Edward Burtynsky auf Schloss Derneburg. © Quelle: Schloss Derneburg

Kunst-Autos und Liegestühle

Und manchmal geht es nicht richtig von der Stelle. Julien Opie (stellte schon in Hannovers Kunstverein aus) platzierte lebensgroße Skulpturen aus Vinyl, Farbe und Aluminium in den Außenbereich, zwei Kunst-Autos mit dem Titel: „Imagine you are driving a red car“. Was eben nur in der Fantasie passieren kann, denn die Kunstwerke sind absolut fahruntüchtig.

Aber im Grunde ist jeder Menschen doch verdammt schnell. Genauer gesagt: 2,5 Millionen Stundenkilometer schnell, mit dieser Geschwindigkeit saust unsere Erde durch All. Und die bietet dazu noch die schönsten Möglichkeiten der Entschleunigung – wenn man sich den kleinen knuffigen Greifstachler aus Südamerika anschaut. Der lebt in Baumkronen, klammert sich mit seinem Greifschwanz fest, döst vor sich hin, manchmal den ganzen Tag lang, und schert sich kein bisschen darum, eine bestimmte Strecke in einer gewissen Zeit zurückzulegen.

Und wenn Besucherinnen und Besucher nach all der Geschwindigkeit ein wenig herunterkommen wollen: Am Ende des Rundgangs im Landesmuseum stehen Liegestühle zur freien Benutzung bereit – mit der aufgedruckten Geschwindigkeitsangabe „0 km/h“.

Bis 4. Februar. Ein Kombi-Ticket gibt es nicht, aber eine Ermäßigung durch das Vorlegen einer Eintrittskarte des jeweils anderen Hauses. Der Katalog (232 Seiten) kostet 29,90 Euro.

