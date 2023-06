﻿Fremdgehen mit gutem Gefühl: Leon Windscheid im Theater am Aegi

Hannover. Was bringt mehr als 1000 Menschen dazu, sich einen Psychologievortrag zum Thema „Gute Gefühle“ im Theater am Aegi anzuhören? Die Antwort liefert Dr. Leon Windscheid, Psychologe und Buchautor, gleich zu Beginn seiner unterhaltsamen Bühnenshow: „Es macht mich euphorisch zu sehen, dass sich trotz der vielen Verschwörungsideen noch so viele für fundierte Wissenschaftskommunikation finden.“ Das Publikum, das mehrheitlich aus Frauen besteht, jubelt und applaudiert.

Auflockerung mit Videoclips: Leon Windscheid im Theater am Aegi. © Quelle: Nancy Heusel

Mit kurzen Videoclips wird die Stimmung aufgelockert. Windscheid erklärt, ihm gehe es nicht um den so häufig gepredigten Selbstoptimierungswahn, sondern darum, mit falschen Vorstellungen von Gefühlen aufzuräumen: Sich gut zu fühlen sei erlernbar wie viele andere Fähigkeiten. Windscheid schafft es, das Publikum mit abstrakten Modellen aus der Psychologie und Ergebnissen neuester Forschung mitzureißen. Seine Rhetorik überzeugt, die Pointen sitzen, und häufig nicken die Besucherinnen und Besucher zustimmend.

Die Eltern meinen es doch gut

Wenn der 34-Jährige über den „Ideal Affect“ spricht, also über die Emotionen, die in einer Gesellschaft als wünschenswert oder erstrebenswert gelten, wird er grundsätzlich: „In unserem kapitalistischen System rasen wir geradewegs in die Klima-Apokalypse hinein und sollen auch noch frohen Mutes sein. Kein Wunder, dass es in den USA eine Opioidkrise gibt. Das hält man nur high aus.“

Auch die Eltern nimmt er ins Visier: „Unsere Mütter und Väter formen unsere Wahrnehmung von klein auf. Dabei alles richtig zu machen ist manchmal schwer, gerade die Ängste werden an die Kinder weitergegeben.“ Leichter sei es hingegen, so Windscheid, seinen Eltern ihre Fehler irgendwann einmal zu verzeihen. „Denn meistens meinten sie es doch eigentlich gut mit uns.“

Ein Höhepunkt der Show ist eine spontane Publikumsbefragung zu persönlichen Themen. „Ihr dürft auch lügen“, beruhigt Windscheid das Publikum, ehe er fragt: „Wer von euch ist schon mal fremdgegangen?“ Einige Besucherinnen und Besucher stehen daraufhin beschämt auf, und als er fragt, welche der Sitzenden gelogen haben, bricht tosender Gelächter aus. „Und so haben auch die anderen einen riesengroßen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen“, fügt Windscheid hinzu.

