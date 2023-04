﻿Junge Literatur auf der Bühne: Festival Echo & Narziss findet im Mai statt

Hannover. Zunächst sei es nur ein Luftschloss gewesen, das der Verleger Carl Philipp Roth und die Autorin Julia Thomas in ihren eigenen Köpfen bauten. Ihre Idee: Die Zeitschrift „Echo & Narziss“, die der hannoversche Nachwuchsverlag Re:sonar herausgibt, auf die Bühne bringen – und mit ihr die vielfältigen Perspektiven der Autorinnen und Autoren, die Ausschnitte ihrer Debütwerke in dem Magazin veröffentlichten. Bei der Fantasie wollten es der Kurator und die Ko-Kuratorin jedoch nicht belassen, erzählen sie. Deshalb findet nun vom 4. bis 6. Mai das „Echo & Narziss Literaturfestival für junge Sprachkunst“ statt.

Jung sind sowohl die Veranstaltenden als auch die 15 Autorinnen und Autoren, die während des dreitägigen Festivals aus ihren Werken lesen, auf Panels miteinander diskutieren und in Workshops ihre Erfahrungen mit dem Schreiben weitergeben. Die meisten von ihnen haben gerade mal ihre ersten Bücher veröffentlicht – unter anderem im Re:sonar-Verlag, den Roth mit jungen 23 Jahren gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin und Lektorin Jehona Kicaj gründete.

„Wie eine Familienzusammenführung“

Die Veranstaltung soll im Keller Drei am Weidendamm stattfinden. In dem nichtkommerziellen Projektraum werden regelmäßig Ausstellungen ausgetragen. Anfang Mai beherbergt er nun das Literaturfestival. „Das wird wie eine Familienzusammenführung“, sagt Julia Thomas. Sie ist seit der ersten Ausgabe der Literaturzeitschrift „Echo & Narziss“ im Jahr 2020 dabei, hat im Re:sonar-Verlag ihr Buch „Stillleben“ veröffentlicht und organisiert das Festival mit. Die anderen Autorinnen und Autoren hat sie wegen der Pandemie bislang nur virtuell getroffen.

Das Angebot soll niedrigschwellig sein und auch jene für Literatur begeistern, die noch keinen Zugang dazu haben. Deshalb liegt der Preis für das gesamte Festival bei 10 Euro. Deshalb soll es im Workshop mit Selene Mariani („Ellis“) darum gehen, über das gemeinsame Arbeiten Anregung für das eigene Schreiben zu bekommen.

Vielfältige Wirklichkeiten auf die Bühne bringen

Das übergeordnete Festivalthema will „Das Ich und die Welt“ vereinen. Im Fokus steht autobiografisches und autofiktionales Erzählen. Dazu gehöre sowohl das Schreiben über sich selbst als auch über die Krisen, die man bewältigt, und die Zukunft, nach der man sich sehnt, erklärt Carl Philipp Roth.

Statt langer Einzellesungen soll es bei dieser Veranstaltung zügiger ablaufen: Jeden Festivalabend sitzen fünf Autorinnen und Autoren auf der Bühne. Jede Person darf maximal 15 Minuten aus ihrem Werk lesen. Abwechslungsreich seien auch ihre Beiträge, die sie vorlesen: Sie reichen von Lyrik über Prosa bis hin zu Textformen, die sich keiner Gattung so recht zuordnen lassen. Was Thomas damit meint: „Uns geht es um die Form und Sprache an sich, und nicht um den Stempel, den man dem Werk aufdrückt.“

Tickets für das Festival gibt es im Annabee Buchladen, Tagestickets gibt es für 5 Euro. Sie werden während der Veranstaltung vor Ort verkauft. Los geht es am Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr.