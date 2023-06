﻿Die neue Pflichtlektüre: Sven Pfizenmaier und Karen Duve werden in Hannover geehrt

Hannover. „Aus dem Kreisel in Richtung Zentrum fließt eine Straße in jede Himmelsrichtung“: So beginnt der Roman „Draußen feiern die Leute“, für den Autor Sven Pfizenmaier jetzt mit dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover ausgezeichnet wird. Ausgehend vom Verkehrskreisel taucht Pfizenmaier tief ein in den Organismus der niedersächsischen Provinz.

„Wenn man von oben draufschaut“, schreibt er weiter, „und sich die Verästelungen wegdenkt, die kleineren Straßen und Wege, die wie Kapillaren von den vier Hauptverkehrsarterien abführen und zwischen denen sich die Wohnhäuser, Restaurants und Geschäftchen eingenistet haben, den Bereich also, in dem Ball gespielt wird, in dem Geheimnisse ausgetauscht und weitererzählt werden, in dem volle Flaschen rein- und leere rausgetragen werden, in dem sich die Russen mit den Albanern zum Schlagen verabreden, die Albaner mit den Türken, die Türken mit den Kurden, die Kurden mit den Deutschen, die Deutschen mit den Russen, wenn man all das wegdenkt, dann guckt man auf ein Fadenkreuz.“

Die Realität wird verschoben

Der Roman, der mäandernd, aber scharfsichtig die Realität des Dorflebens abbildet, um diese Realität gleich darauf fast unmerklich in Richtung Fantastik zu verschieben, ist im vergangenen Jahr erschienen und hat bereits andere Auszeichnungen wie den „Aspekte“-Literaturpreis erhalten. Pfizenmaier ist 1991 in Celle geboren und in Uetze aufgewachsen. Dort liegt wohl auch der Kreisel seines Romans und der asphaltierte Platz zwischen Nord- und Weststraße, an dem „die landesweite Umbennennungswelle“ der Hindenburg-Schulen, -Straßen und -Plätze „unbemerkt vorübergezogen“ ist.

Der Schauplatz in der Region und die Herkunft des Autors mögen eine wichtige Rolle bei der Vergabe des hannoverschen Preises gespielt haben, der mit 10.000 Euro dotiert ist und im jährlichen Wechsel mit dem Hölty-Preis für Lyrik vergeben wird.

Preisverleihung im Literarischen Salon

Die Jury lobt in ihrer Begründung für die Vergabe, dass die Landeshauptstadt im Roman „als Vexierbild der Hoffnungen und Wünsche junger Menschen aus einem nahe gelegenen Dorf“ erscheine: „Mit magischem Realismus und groteskem Humor lotet der Autor die Spannung zwischen Provinz und Zentrum, zwischen Norm und Anderssein aus und sorgt für ein ungewöhnliches Lesevergnügen.“ Am 7. Dezember soll die Preisübergabe in einer Ausgabe des Literarischen Salons der Leibniz-Uni stattfinden.

Die Schriftstellerin Karen Duve bekommt den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen.

Kempowski-Preis für Karen Duve

Schon vorher wird die Schriftstellerin Karen Duve in Hannover geehrt: Die 61-Jährige bekommt am 27. September im Wilhelm-Busch-Museum den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen. Mit der Auszeichnung, die mit 20.000 Euro dotiert ist, sollen Autorinnen und Autoren geehrt werden, deren Werk die Zeitgeschichte mit einer individuellen Biografie verbindet. Sie wird im jährlichen Wechsel mit dem Nicolas-Born-Preis vergeben.

Karen Duve erzähle mit trockenem Humor, exzellent recherchiert und mit viel Liebe zum Detail stets von den existenziellen Bedrängnissen, die mit dem Menschsein und besonders mit dem Frausein verbunden seien, urteilte die Jury. Besonders in ihren beiden biografischen Romanen „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ und „Sisi“ zeigt sie ihre Figuren als Gefangene ihrer Zeit: „Zwar entkommen sie nicht dem Korsett der jeweils geltenden Konventionen, behaupten aber doch im Konflikt mit ihnen ihre Würde. Wir fühlen mit diesen Menschen von einst, weil Karen Duve ihnen neugierig und vorurteilsfrei ganz nahekommt.“

