﻿Fotos aus Russland und der Ukraine: Magnum-Fotografin Nanna Heitmann zeigt in Hannover die Schatten des Kriegs

Hannover. Der kahle Baum teilt das Bild. In zwei Hälften. In Normalität und Ausnahmezustand. In Frieden und Krieg. Rechts eine Frau, die über einen winterlichen Platz läuft, hinter ihr Bäume und Autos. Links ein zerbombtes Haus, kaum Scheiben, bröckelnde Wände, pure Zerstörung. Natürlich prägt diese Seite des Fotos die Szene. Dass es eine Farbaufnahme ist, sieht man nur, weil unten vor der Ruine bunter Müll liegt. Das überdimensionierte Foto, aufgenommen im ukrainischen Mariupol, empfängt die Besucher der Ausstellung „Krieg und Frieden“ in der frisch renovierten Galerie für Fotografie (GaF) in der Eisfabrik, es beeindruckt nicht nur durch seine technische Qualität, sondern auch durch die Geschichte, die es erzählt. Es stammt von Nanna Heitmann, Jahrgang 1994, Fotostudentin an der Hochschule Hannover und seit 2023 als Vollmitglied in den erlauchten Kreis der berühmten Magnum-Agentur aufgenommen.

Die Schatten des Kriegs

Die Deutsch-Russin hat in Russland und der Ukraine fotografiert, vor dem Krieg, seit dem Krieg. Oben auf der Galerie hängen Heimatbilder, wenn man so will, sie stammen zum Teil aus der preisgekrönten Serie „Hiding from Baba Yaga“ und zeigen das Leben entlang des mächtigen sibirischen Flusses Jenissei. Sie zeigen auch Aussteiger, Abenteurer und Freaks, die versuchen, ihr Leben abseits der Gesellschaft zu leben. In Frieden. Möglichst.

Und unten ist Krieg. Und sein Schatten. Vor allem sein Schatten. Heitmann ist keine sogenannte Combat-Fotografin, sie liefert keine Bilder von der Front oder direkten Kampfhandlungen. Sie zeigt die Konsequenzen, die Auswirkungen, teils auch die Ursachen, warum die Dinge sind, wie sie sind.

Jugendliche und Kinder in Uniform

Heitmann zeigt die alte Ukrainerin Liudmila Nikolaevna, die seit dem Krieg im Donbass 2014 in einem Luftschutzbunker in Donezk lebt. Sie zeigt ukrainische Zivilisten in einer Essensschlange, beobachtet von einem Besatzer mit einem „Z“ auf dem Arm vor einem Kriegsfahrzeug. Zwei milchgesichtige Russen, die im Februar 2022 aus der Luke eines Panzers blicken, der in die Ostukraine rollt. Überhaupt, viele junge, jugendliche, kindliche Russen in Uniform, hier in Moskau mit Inbrunst patriotische Lieder singend, dort von der Mutter umarmt und an die Front verabschiedet. Das Bild erzwingt den Gedanken: vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Weiter links betrauert an einem Grab eine Ukrainerin ihren Sohn, einen Polizisten, der in der Schlacht um Mariupol gefallen ist. Es braucht kein Schlachtfeld, um den Krieg zu zeigen. Die Bilder haben diese unmittelbare, berührende Nähe. Auch, weil es auf diesen Bildern still ist. Bedrückend still.

Liudmila Nikolaevna lebt seit 2014 in einem Bunker in Donezk. © Quelle: Nanna Heitmann /Magnum Photos

Arbeiten für „New York Times“ und „Time Magazine“

Und dann wird es wieder laut. Bei Heitmanns Einblicken in die russische Propagandamaschinerie: große Paraden, Aufmärsche, Feiern. Kinder in Minipanzern bei einer Art Spiel ohne Grenzen, eine Serie mit Dutzenden Schülern, die in Zweier- oder Dreiergruppen vor einer Stalin-Büste posieren. Erwachsene, die den Sieg der Russen über die Nazis nachspielen. In der GaF hängen immer wieder Motive aus Russland neben jenen aus der Ukraine.

Einige der Bilder haben es auf den Titel der „New York Times“ geschafft, für die Heitmann regelmäßig arbeitet. Auch für das „Time Magazine“ hat sie Titelfotos geschossen. Wohl auch, weil Nanna Heitmanns Fotos Emotionen auslösen. Auf ganz unterschiedliche Weise.

Eröffnung: Freitag, 1. September, 19 Uhr, die Fotografin ist anwesend. Zu sehen ist die Ausstellung „Krieg und Frieden“ bis zum 8. Oktober immer donnerstags bis sonntags zwischen 12 und 18 Uhr.

