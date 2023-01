﻿Warum für den hannoverschen Schriftsteller Marco Sagurna der Osten leuchtet

Hannover. Marco Sagurna zitiert Zeilen aus einem Gedicht des ukrainischen Poeten Aleksej Bobrovnikov: „Wir sprechen verschiedene Dialekte/aber die Musik, die uns durchschüttelt/ist dieselbe.“ Sagurna muss gar nicht den von ihm editierten Gedichtband aufblättern, aus dem die Worte stammen. Er hat sie verinnerlicht, und man hört, dass sie ihm nahegehen. „Tja...“, sagt er und schweigt.

Manchmal spricht er mit seinem Freund und Kollegen Bobrovnikov, der seine Heimat 2016 verlassen musste, weil er wegen seiner Arbeit als investigativer Journalist um sein Leben fürchten musste, und nun an der Front kämpft. „Der Osten leuchtet“ heißt jener Gedichtband, der die beiden Männer zusammenbrachte und der eine erschütternde Aktualität erhielt, als der Osten zu brennen begann.

Der Krieg in der Ukraine ist ganz nah

Sagurna lebt in der urbanen Vorstadtidylle des Gilde-Carrés in Linden-Mitte. Der mörderische Krieg in der Ukraine könnte so, wie er an seinem sonnengefluteten Schreibtisch sitzt, kaum ferner sein und ist doch ganz nah. „Plötzlich ist das, was wir hier lesen, nicht mehr nur Geschichte, sondern Zeitgeschichte“, sagt Sagurna.

Drei Bücher hat er im vergangenen Jahr veröffentlicht, außer „Der Osten leuchtet“ den eigenen Lyrikband „Minimal“ mit Emoji-Gedichten und die überarbeitete Neuauflage seines halbdokumentarischen Familienromans „Warmia“. Doch wenn man bei Schriftstellern überhaupt davon sprechen kann, ist die Anthologie sein Lieblingskind.

Das Cover: „Der Osten leuchtet“. © Quelle: Dielmann Verlag

Vorbild ist der legendäre Gedichtband „Acid“, der vor 50 Jahren einem deutschen Publikum US-amerikanische Popliteratur präsentierte und zum lyrischen Taktgeber der Hippie-Generation wurde. Für „Der Osten leuchtet“ hat Sagurna dessen damaligen Mitherausgeber Ralf-Rainer Rygulla als Partner gewinnen können. Mehrere hundert Bände haben sie gewälzt und schließlich 250 Gedichte von 93 Autorinnen und Autoren aus 21 Ländern Ost- und Südosteuropas versammelt.

Sagurna liebt Lyrik, das tat er schon, als er noch als Journalist arbeitete, zuletzt als Kulturredakteur bei der Neuen Presse. An den Gedichten aus dem Osten des Kontinents schätzt er vor allem deren Lebendigkeit. „Es sind so tolle Texte“, sagt er, „die erzählen richtig etwas.“ Aktuelle deutsche Lyrik sei ihm oft zu „kunstverliebt und spekulativ“.

Der Westen blicke oft zu kritisch Richtung Osten, glaubt er – Gedichte aber verbinden Menschen, über Grenzen und Fronten hinweg. „Man kann etwas von ihnen lernen.“

Ralf-Rainer Rygulla, Marco Sagurna (Hrsg.): "Der Osten leuchtet". Axel Dielmann Verlag, 400 Seiten, 34 Euro.