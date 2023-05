﻿Politisches im Périgord: Ein neuer Bruno-Krimi von Martin Walker

Regelmäßig im Frühjahr erscheint ein neuer Martin-Walker-Krimi mit dem südfranzösischen Dorfpolizisten Bruno. Im 15. Band „Troubadour“ wird es in der ländlichen Idylle des Périgord politisch.

Hannover. Das hat schon Tradition: Seit 2008 erscheint regelmäßig im Frühjahr ein neuer Krimi mit dem südfranzösischen Dorfpolizisten Bruno, der im fiktiven Saint-Denis spielt. In all den Jahren hat der Gemeindepolizist viel erlebt, aber so politisch wie im 15. Band „Troubadour“ ging es in der ländlichen Idylle des Périgord noch nie zu.