Matthias Brodowy geht unter die Buchautoren: In seinem neuen Band „Klappstuhl und ich“ stellt der Kabarettist aus Hannover satirische Miniaturen vor – und erzählt von einem skurrilen Kampf um einen Parkplatz.

Hannover. Was passiert, wenn man einen Mann mittleren Alters irgendwo in Deutschland irgendwo auf der Straße in einen Klappstuhl setzt? Wenn man ihn dann dort sitzen lässt? Ohne Handy, wohlgemerkt? Der Kabarettist Matthias Brodowy kann zur Klärung dieser Fragen einiges beitragen.