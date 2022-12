﻿Ungerecht bis in den Tod: Max Goldt liest im Pavillon

Hannover. Mäandernde Sätze sind out. Hauptsatz, eventuell ein Nebensatz, Ende. So sind moderne Sätze strukturiert. Dagegen begehrt schon seit vielen Jahren vor allem einer auf: Max Goldt. Seine Gemeinde hatte sich im Pavillon versammelt, um seine verschachtelten Sätze zu genießen, bei denen am Ende etwas ganz anderes herauskommt, als am Anfang zu vermuten war.

Und die Zuhörer wurde von Max Goldt nicht enttäuscht. Er las alte Texte und auch einige neuere. Das war vergnüglich. Es ging um eine Reise nach Katar und seine urkomischen Beobachtungen, wie dort Journalisten, die aus fernen Ländern anreisen, um über Stadt und Land zu berichten, indoktriniert werden. Er begleitete einen dieser Journalisten als Ersatz für dessen reiseunlustige Frau und kam aus dem Staunen nicht mehr raus.

Respekt vor Gedrucktem

Mal streng, mal mit Charme, aber immer misslungen ging es den staatlichen Stellen in Katar darum, die Besucher von den Vorzügen des Landes zu überzeugen. Zwei Systeme kollidierten, das des freiheitsliebenden Max Goldt und das der Katari. Dort, so Goldt, werden Bücher kiloweise gekauft, um als Dekoration zu dienen, nicht, um gelesen zu werden. Goldt hingegen hat noch Respekt vor gedruckter Literatur. Und deswegen mag er wohl auch lange Sätze.

Er blickt mit gespielter Naivität staunend in die Welt, sieht den ehemaligen Fußballer Stefan Effenberg und wundert sich über dessen knappe Kinderhöschen und noch mehr über dessen Begleitung, einer Dame in sehr enger Kleidung, oder präsentiert genussvoll einen alten Text mit dem „N-Wort“, für das er sich natürlich wortreich entschuldigt. Und auch in das Thema des Genderns fräst er sich lustvoll hinein. Mit sonorer Stimme stellt er lakonisch fest: „Der Mann wechselt mit dem Tod das Geschlecht. Aus ‚der Mann‘ wird ‚die Leiche‘. Für Frauen gilt das nicht.“ Die Welt, sie bleibt eben doch ungerecht. Bis in den Tod hinein. Und Max Goldt werden deswegen die Themen nicht ausgehen. Sein Publikum dankte ihm mit großem Applaus.

Von Frank G. Kurzhals