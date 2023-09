﻿„Viva Mexiko!“: Lebensfreude mit der Band Panteón Rococo

Hannover. Am Abend des 16. Septembers wird nicht nur in Mexiko der Nationalfeiertag „Grito de Dolores“ zur Unabhängigkeit gefeiert – auch in Hannover, im Kulturzentrum Faust, wurde am Sonnabend ausgelassen zu lateinamerikanischer Musik und „Viva Mexiko!“-Rufen Party gemacht. Die Band Panteón Rococo bot Ska-Mestizo-Rock und ansteckende Lebensfreude.

Im Jahr 2000 war die mexikanische Gruppe das erste Mal nach Deutschland gekommen – damals, um auf dem Fusion Festival an der Müritz zu spielen. Seitdem überqueren die Musiker regelmäßig den großen Teich, um hier zu musizieren. Nun stand Panteón Rococo in der Faust auf der Bühne der 60er-Jahre-Halle.

Ein farbenfrohes Fest aus Klängen

Die Band besteht aus acht Mitgliedern – aber die Bühne platzt nicht aus allen Nähten. Die Gruppe wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas chaotisch, doch schon nach den ersten Tönen zeigen die Musiker, was für ein eingespieltes Team sie sind. Man hüpft umeinander herum, wechselt die Mikrofone und lässt jeden einmal mit seinem Instrument im Rampenlicht stehen. Die Größe der Band bringt zudem viele unterschiedliche Facetten: Neben Gitarre, Bass und Schlagzeug werden auch Trommeln, Trompete, Posaune und Saxofon gespielt – ein farbenfrohes Fest aus Klängen.

Viele unterschiedliche Instrumente: Bei Panteón Rococo bringt jedes Bandmitglied etwas Eigenes in die Musik. © Quelle: Tabea Rabe

Die 60er-Jahre-Halle wird von der Faust auch häufig für Partys genutzt – und das passt zu Panteón Rococo ganz gut. Verschnaufspausen gibt es nicht, jeder Song lässt die Gäste mithüpfen. Das Publikum – mit hohem lateinamerikanischen Anteil, wie die mitgebrachten, wehenden Mexiko-Flaggen und Konversationen auf Spanisch vermuten lassen – tanzt wild und jubelnd mit. Die Tanzfläche ist bis auf den letzten Zentimeter gefüllt. Und die Band hält die Energie volle zwei Stunden lang durch und lässt sich am Ende zu mehreren Zugaben überreden.

„Kein Mensch ist illegal!“

Sänger Dr. Shenka verschwendet nicht viel Zeit mit Reden und Ansagen an das Publikum. An diesem Abend steht offensichtlich die Musik im Vordergrund. Dennoch gibt die Band zwischendurch politische Statements ab: „Ich bin kein Nationalist – aber heute Nacht feiern wir alle Mexikos Unabhängigkeit. Viva Mexiko!“ oder auch immer wieder: „Kein Mensch ist illegal!“. Das passt zum Inhalt vieler Songs, die sich mit sozialer Ungerechtigkeit und Korruption auseinandersetzen. So ist Panteón Rococo: Musik, die Spaß macht, mit Themen, die nachdenklich machen.

