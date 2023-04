﻿Warum Moore so wichtig sind: Franziska Tanneberger im Literarischen Salon

Hannover. Der Titel ist ein bisschen tiefergelegt, aber gut: „Tell me Moor“ hieß die Veranstaltung des Literarischen Salons. Zu Gast war die Landschaftsökologin und Buchautorin Franziska Tanneberger. Ihr Spezialgebiet ist das Moor. Darüber erzählt sie Spannendes in ihrem unterhaltsamen Sachbuch „Das Moor. Über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land – und warum sie für unser Klima so wichtig ist“, das sie gemeinsam mit der Journalistin Vera Schröder geschrieben hat /dtv, 256 Seiten, 24 Euro). Und darüber hatte sie auch im Salon – befragt von der Wissenschaftsjournalistin Katharina Menne – viel zu berichten.

Das Schöne am Moor: Es kann eine Menge Kohlendioxid binden. Das Schlechte am Moor: Wird es trockengelegt, setzt es eine Menge Kohlendioxid frei. Deutschland hat viele Moorflächen, die meisten davon sind trockengelegt und werden vor allem für Landwirtschaft genutzt. Würden diese Flächen wieder vernässt (etwa indem schlicht man den Wasserablauf sperrt), würden sich neue Torfschichten bilden. Wird organisches Material durch Wasser von der Luft abgeschlossen, speichert es Kohlendioxid. Torf wächst langsam, aber stetig: etwa einen Millimeter im Jahr. So kann einiges zusammenkommen. In Griechenland, wo die Eiszeiten den Prozess der Torfbildung nicht gestoppt haben, gibt es Torfschichten, die 130 Meter dick sind. Deutschland – und gerade auch Niedersachsen – hat viele Moorflächen, aber die allermeisten Moore in Deutschland sind keine Feuchtgebiete mehr. Leider.

Moore für den Klimaschutz

Franziska Tanneberger fordert einen Imagewechsel des Moores. „Ich kenne keinen Film, in dem Moore positiv dargestellt werden“, klagt sie. Moore seien kein „Wasteland“, kein unnützes Land, sondern für wichtige Gegenwartsthemen von entscheidender Bedeutung. Ohne die Moore, davon ist sie überzeugt, könne der Kampf gegen den Klimawandel in Deutschland nicht erfolgreich sein.

Nach der Diskussion: Gespräche beim Signieren. © Quelle: Lasse Branding

Maßnahmen zur Erhaltung und Wiedervernässung der Moore seien sind nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert, meint die Moorforscherin. Deshalb gefällt ihr auch der Begriff „Renaturierung“ nicht so gut. Ob aber der Begriff „Paludikultur“, mit dem Moorexperten Maßnahmen im Zusammenhang mit wiedervernässten Mooren beschreiben, bei der Charmeoffensive zugunsten Moore hilft, ist jedoch fraglich.

Ebenso wie der Erfolg von „Moorkuscheltieren“, mit denen Tanneberger eine „Empathieoffensive“ fürs Moor plant. Wichtiger wären da schon weitere Veranstaltungen wie dieser Salon, der mit einer angeregten Diskussion von sehr kenntnisreichen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Ende ging.

