﻿Spurensuche in Namibia: So erforscht eine Archäologin aus Hannover das erste deutsche KZ

Hannover. Das Buch ist mit einem ausdrücklichen Warnhinweis versehen. Von „grausamen Bildern“ ist im Vorwort die Rede, die „viele Leserinnen und Leser erschrecken und mit Abscheu erfüllen“ könnten. Für einen wissenschaftlichen Forschungsbericht ist so etwas eher ungewöhnlich, doch in diesem Fall ist es sicherlich berechtigt.

Das Buch „Die Haifischinsel“ zeigt Fotos von abgetrennten Menschenköpfen, Fotos von Gehängten, Fotos von ausgezehrten Menschen. Der Bericht führt sehr eindringlich vor Augen, welche Gräuel mit der deutschen Kolonialherrschaft im heutigen Namibia verbunden waren. Die Bilder seien auf den ausdrücklichen Wunsch der namibischen Co-Autorin Emma Haitengi in den Band aufgenommen worden, sagt Herausgeberin Katja Lembke: „Ziel dieses Buches ist es auch, die Geschichte der meist unbekannten Opfer zu erzählen und ihnen einen gebührenden Platz in unserem kulturellen Gedächtnis einzuräumen.“

Felsiges Eiland: Der Leuchtturm auf der Haifischinsel vor Namibias Küste. © Quelle: Privat / Katja Lembke

Die Archäologin Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover, ist im vergangenen Jahr mit einer kleinen Gruppe von Fachleuten nach Namibia gereist, um ein düsteres Kapitel der Geschichte zu erforschen: Auf der Haifischinsel vor der Küste des Landes suchten sie nach Spuren jenes Lagers, das heute als „erstes deutsches KZ“ gilt. Eine kleine Ausstellung zu der Forschungsarbeit ist vom 29. August an im Landesmuseum zu sehen.

Tausende starben in den Lagern

Nachdem die deutschen Machthaber einen Aufstand gegen ihre Kolonialherrschaft blutig niedergeschlagen hatten, internierten sie 1905 Tausende von Herero und Nama in „Konzentrationslagern“, wie Reichskanzler Bernahrd von Bülow die Einrichtungen in Anlehnung an die „Concentration Camps“ der britischen Kolonialpolitiker nannte.

Ein Foto von 1905: Mit Decken und Holzpfählen haben gefangene Herero provisorische Zelte am Strand errichtet. © Quelle: Privat

Obwohl der Begriff noch nicht das umschrieb, was später die Vernichtungslager der NS-Zeit kennzeichnete, herrschten dort katastrophale Verhältnisse. Eines der Lager lag auf der nicht einmal zwei Kilometer langen Haifischinsel, einem kargen, feuchten Felsen vor der Stadt Lüderitz in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

Die Gefangenen mussten in den Lagern Zwangsarbeit unter entsetzlichen Bedingungen leisten, etwa beim Bau von Bahnlinien. Fast schutzlos dem Wetter ausgesetzt, vegetierten sie in Zelten unter verheerenden hygienischen Bedingungen vor sich hin. Brennmaterial gab es kaum, die Verpflegung war schlecht. Frauen wurden auf der Haifischinsel durch deutsche Kolonialherren sexuell missbraucht.

Kriegsgefangene beim Eisenbahnbau: Das Foto zeigt vermutlich Herero um 1905. © Quelle: Privat

„Die Haifischinsel war das berüchtigtste aller Konzentrationslager“, sagt die Wissenschaftlerin Emma Haitengi. Deutsche Soldaten hätten Shark Island als „Todesinsel“ bezeichnet, weil die Sterblichkeitsrate dort höher war als in anderen Lagern. Bis zur Schließung des Lagers 1907 kamen hier Tausende durch Mangelernährung oder Krankheiten ums Leben.

Um 1905: Kriegsgefangene wurden beim Eisenbahnbau eingesetzt. © Quelle: Privat

„Ich habe mit eigenen Augen Frauen und Kinder gesehen, die vor Hunger und Überarbeitung starben, nur noch Haut und Knochen waren und jedes Mal ausgepeitscht wurden, wenn sie unter ihren schwereren Lasten zusammenbrachen“, notierte ein Zeitzeuge erschüttert.

Erdboden mit Radar gescannt

Die hannoversche Archäologin Katja Lembke, die seit Jahren auch Ausgrabungen in Ägypten leitet, sichtete mit ihrem Team nicht nur alte Fotos und Dokumente aus jener Zeit. Sie suchten auch auf dem Inselgelände selbst nach Relikten der Vergangenheit – und gingen dabei wissenschaftlich ganz neue Wege: „Die Spuren der Konzentrationslager mit archäologischen Methoden an Ort und Stelle zu untersuchen, ist im südlichen Afrika neu“, sagt Lembke.

Zerstörungsfreie Untersuchung: Katja Lembke und ihr Kollege Wolfgang Rabbel auf Shark Island. © Quelle: Privat

Zerstörungsfrei, ohne Ausgrabungen vorzunehmen, scannte Lembkes Team mit einem „Ground-penetrating Radar“ (GPR) den Boden. Dazu zogen sie mobile Messgeräte wie Schlitten über die Erdoberfläche. Zu ihrer eigenen Überraschung stießen sie dabei auch nach fast 120 Jahren noch auf zahlreiche Spuren des Lagers: Gebäudereste, Zaunpfähle und Fundamente.

So entdeckten sie bei ihren Forschungen Relikte eines eisernen Leuchtturms, der in der KZ-Zeit auch als Galgen verwendet worden war. Und sie konnten die Einzäunung des Lagers dokumentieren: Diese bestand aus senkrecht einzementierten Eisenbahnschienen, die mit Stacheldraht verbunden waren. Reste des Drahts liegen bis heute im Gelände, auch einzelne Pfähle sind noch immer erhalten.

Zwei Zaunpfähle des KZ stehen noch: Katja Lembke und ihr Team rekonstruierten so, dass der Zaun etwa 2,50 Meter hoch gewesen sein muss. © Quelle: Privat

„Diese Hinterlassenschaften erlauben es nun, ein genaueres Bild des Konzentrationslagers zu zeichnen“, schreibt Lembke in dem jetzt veröffentlichten Forschungsbericht, der eine ebenso beklemmende wie fesselnde Lektüre ist. Darin rekonstruiert die hannoversche Forscherin zahlreiche Details des Lagerlebens.

Köpfe nach Berlin geschickt

So gab es in dem KZ auch eine Art Lazarett. Im Feldkrankenhaus der Haifischinsel führte der Stabsarzt Hugo Bofinger Autopsien durch. Man vermutet, dass er auf Anweisung von oben auch Dutzenden Toten die Köpfe abtrennte und diese, konserviert in Formalin, an das Anatomische Institut in Berlin schickte – für „rassekundliche“ Forschungen.

Gefangene Herero-Krieger in Ketten um 1905: Im Forschungsbericht finden sich auf ausdrücklichen Wunsch von namibischer Seite solche schockierenden Fotos. © Quelle: Privat

Auch im Landesmuseum Hannover lagerten lange zwei Schädel, die einst als Schenkung aus dem heutigen Namibia nach Deutschland gekommen waren. Das Haus arbeitet die Geschichte seiner kolonialen Exponate seit einigen Jahren systematisch auf. Im Jahr 2018 wurden die fraglichen Schädel an Namibia zurückgegeben. In der Zeit der Konzentrationslager sollen gefangene Frauen in Swakopmund gezwungen worden sein, Köpfe zu kochen und mit Glasscherben sauber zu schaben.

Der dänische Forscher Caspar W. Erichsen bezeichnete das deutsche Lagersystem der Kolonialzeit mit Blick auf solche barbarischen Praktiken als „Kaiser’s Holocaust“. Der Historiker Jonas Kreienbaum hielt dagegen, dass das Massensterben in den Lagern nicht als Resultat einer gezielten Vernichtungspolitik zu interpretieren sei. Auch Katja Lembke warnt vor einer Gleichsetzung mit dem Holocaust. „Die Haifischinsel war nicht Auschwitz“, sagt Lembke, „aber sie war ein Schritt auf dem Weg dorthin.“

„Kriegsmüde Hereros“: So präsentierte eine deutsche Postkarte 1905 die Gefangenen – deren wirklicher Zustand war oft deutlich schlechter als hier dargestellt. © Quelle: Privat

Auf der Felseninsel befindet sich heute ein Campingplatz, in den jüngsten Jahren sind dort mehrere Wohngebäude und Hotels neu errichtet worden. Erst am 22. April 2023 wurde auf der Insel ein Monument eingeweiht, das an die vielen toten Nama und Herero erinnert. Auch in Deutschland ist dieses Kapitel der Geschichte in Vergessenheit geraten: „Bis heute“, sagt Lembke, „wissen nur wenige Deutsche, dass es in Namibia Konzentrationslager gegeben hat und was dort geschehen ist.“

Katja Lembke: „Die Haifischinsel“. Nünnerich-Asmus-Verlag. 96 Seiten, 20 Euro. Vom 29. August an ist im Landesmuseum eine kleine Ausstellung zur den Forschungsarbeiten zu sehen. Am 31. Oktober hält Lembke im Kino im Künstlerhaus einen Einführungsvortrag zum Film „Der vermessene Mensch“.

