﻿Aus dem Moment heraus: Klangvariationen mit Martin Kohlstedt bei den Sommernächten im Gartentheater

„Danke, dass ich vor euch üben darf“, sagt Martin Kohlstedt bei seinem Konzert im Gartentheater Herrenhausen. Den Zuhörern gefiel’s, sie applaudierten im Stehen.

Hannover. „Vor 15 Minuten hat plötzlich alles ,Ja‘ gesagt“, sagt Martin Kohlstedt auf der Bühne des Gartentheaters Herrenhausen und strahlt dabei. Er freut sich, dass der Regen pünktlich zum Konzertbeginn aufgehört hat: „Jetzt kann nur noch ich alles vermasseln ...“ Was Kohlstedt allerdings in der Folge nicht tut – der Musiker bietet vielmehr genau das, was von ihm zu erwarten ist.