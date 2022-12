﻿Der Umschlagspunkt: Wie hannoversche Musiker die Musikgeschichte verändern

Eine hannoversche Initiative bringt die vergessenen Kompositionen des Haydn-Vorgängers Gregor Joseph Werner wieder zum Klingen – und eröffnet damit eine neue Sicht auf die Musikgeschichte.

Hannover. „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ Thomas Mann hat so „Joseph und seine Brüder“, seine große Romanexpedition in mythische Urgründe unserer Gesellschaft, eingeleitet, die eigentlich eine Gegenwartsanalyse ist. Manns berühmte Worte können einen in den Sinn kommen, wenn man sich jetzt mit dem Werk des Komponisten Gregor Joseph Werner beschäftigt.