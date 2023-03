﻿NDR Radiophilharmonie spielt „Marc’Antonio e Cleopatra“ von Hasse

Hannover. Eine Serenade für eines der größten Liebespaare der Geschichte: Kleopatra und Marcus Antionius. Ihnen hat Braunschweigs ehemaliger Hofkomponist Johann Adolf Hasse (1699–1783) eines seiner schönsten Vokalwerke gewidmet. Und warum das so schön ist, zeigt die NDR Radiophilharmonie zusammen mit den beiden Sangesstars Sara Hershkowitz und Fleur Barron im Großen Sendesaal.

Ein gut eineinhalbstündiges opernnahes Liebesduett mit wundervollen Arien, Musik in höchster Delikatesse – was muss das für eine Zeit gewesen sein, als so etwas wie „Marc’Antonio e Cleopatra“ einfach als privates Abendentertainment in neapolitanischen Adelspalästen gereicht wurde...

Wenn Kleopatra von einem Mann gesungen werden soll

Dirigent David Stern (Sohn von Gegenlegende Isaac Stern und heute Chefdirigent der Palm Beach Opera) hat die klein besetze Radiophilharmonie auf einen vergleichsweise zeitgemäßen Klang eingestimmt – ohne bei den schlanken Violinen auf die Errungenschaften der historisch informierten Praxis zu verzichten. Akustisch ist der Sendesaal für die geforderten Konturen fast ein bisschen zu groß.

Aber hier kommt es ja vor allem auf die Sängerinnen an, die mit den anspruchsvollen Partien wunderbar klar kommen. Denn bei Hasse ist es ein wenig vertrackt, mehr gender geht nicht: Marcus Antonius wurde ursprünglich von einer Frau gesungen, Kleopatra von einem Mann, damals dem Kastratenstar Farinelli. Die anspruchsvolle Partie hat die US-Koloratursopranistin Sara Hershkowitz übernommen; sie singt die Seufzerarie „Un sol tuo sospiro“ technisch sicher und atemberaubend im Ausdruck. Die Koloraturketten, für die die Kastraten berühmt waren, kommen sehr höhensicher.

Der NDR wird den Abend senden

Fleur Barron ist ein ausdruckstiefer Mezzo, bringt die Prunkarie „Fra le pompere“ mit vollem Ausdruck und schmachtend lang gehaltenen Tönen, so verführerisch, dass keine Kleopatra widerstehen könnte. Insofern vereinen sich beide im ebenso innigen wie virtuosen Schlussdoppel gemeinsam an einem Notenpult und erfreuen sich am „großen Glück“. Das bezieht sich hier allerdings auf die gesamte Epoche: Es war damals üblich, die jeweils Herrschenden zu ehren, was doch ein wenig aus dem Rahmen fällt – weshalb in der Hannover-Produktion die politischen Anspielungen zu Recht gestrichen wurden.

Nur die Liebe zählt – und eine musikalisch begeisternde Aufführung: Der lautstarke Beifall macht den nur zur Hälfte gefüllten Sendesaal vergessen. Der NDR hat aufgezeichnet und wird „Marc’Antonio e Cleopatra“ zu einem späteren, noch nicht festgelegten Termin senden.