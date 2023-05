﻿Museum August Kestner zeigt Frauen in der Antike und Pionierinnen der Archäologie

Ausstellungen in Hannover

Was durften Frauen in der Antike? Das Museum August Kestner räumt in Hannover mit Klischees über Geschlechterrollen im alten Griechenland auf. Eine zweite Ausstellung entdeckt frühe Archäologinnen neu.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket