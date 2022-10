﻿Ein Klassiker kommt nach Hannover: Zwei neue Bücher würdigen das Phänomen Reinhard Mey

Hannover. Über Jahre hinweg war er immer wieder im beschaulichen Theater am Aegi zu Gast, mit berechenbarer Regelmäßigkeit. Im September 2017 trat er dann jedoch vor 5000 Leuten in der Swiss-Life-Hall auf, der großen Stadionsporthalle. Und jetzt, mit fast 80 Jahren, gibt er sich am 21. Oktober in der riesigen ZAG-Arena die Ehre. Wenn Reinhard Mey so weitermacht, hat er sich bis zu seinem 90. Geburtstag ins Stadion hochgespielt, wie der späte Udo Lindenberg.

Viele seiner Lieder sind längst lagerfeuergitarrenerprobtes Allgemeingut. Reinhard Mey gehört zum kulturellen Inventar der Bundesrepublik wie Jürgen Habermas, Inge Meysel oder Loriot.

Ein Volksmusikant: Reinhard Mey 1971 bei einer Autogrammstunde in einem hannoverschen Kaufhaus. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Eine ganze Generation von Deutschen hat ihr Leben mit ihm geteilt. Er gab ihnen Worte für ihre eigene Befindlichkeit an die Hand, er lieferte ihnen den Soundtrack zur Geburt ihrer Kinder, zum Älterwerden und auch für den Abschied. In lyrischen Momentaufnahmen adelte er ihren Alltag. Ein Volksmusiker. Ein Poet der kleinen Dinge. Millionen Menschen könnten Geschichten erzählen wie Mey, wenn sie Geschichten erzählen könnten wie Mey.

Reclams Ritterschlag

Reclam hat dem Dichter jetzt einen weiteren Ritterschlag erteilt und ihn endgültig zum Klassiker kanonisiert. In einem gelben Heft, wie Goethe und Schiller, gibt es jetzt auch Mey. Oliver Kobold hat für das Bändchen „Ich wollte wie Orpheus singen“ aus den bislang 28 Studioalben des Meisters rund 50 Liedtexte ausgewählt – angefangen beim titelgebenden Orpheus-Song von 1967 bis zum 2020 erschienenen „Das Haus an der Ampel“, das eine zum Heulen schöne Rückschau und Lebensbilanz ist.

Im Theater am Aegi in Hannover: Reinhard Mey im Jahr 1988. © Quelle: Andre Spolvint /Archiv

Mey sei ein Meister darin, „der störrischen, doch dafür präzisen deutschen Sprache ihre Wortungetüme abzulauschen und dann so beiläufig im Text unterzubringen, als wären sie schon immer Teil deutschen Liedguts gewesen“, schreibt Herausgeber Kobold. Musterbeispiel: die „Luftaufsichtsbaracke“, die Mey in seiner radiotauglichen Freiheitshymne „Über den Wolken“ aus der Pilotenfachsprache ins Schatzkästlein der Poesie umgebettet hat.

Der Reclam-Band lotet alle wichtigen Facetten von Meys Werk aus. Da sind seine Liebe zu Frankreich („Douce France“) und sein Ringen mit Deutschland („Mein Land“), da sind seine berührenden Liebeslieder („Lass Liebe auf uns regnen“), seine Humoresken („Der Mörder ist immer der Gärtner“) und sein Pazifismus, den man wahlweise für starrsinnig oder unbeugsam halten kann („Alle Soldaten wolln nach Haus“).

Sprung der Septimen

Noch tiefer schürft allerdings ein zweites Buch. In „Meylensteine“ geht der Musikwissenschaftler Michael Schneider das Werk und die Biografie Meys anhand von ausgewählten Songs und Alben durch. Er interpretiert diese unterhaltsam, klug und elegant. Den rätselhaften „Mr. Lee“ aus dem Titelsong des 2016 erschienenen Albums deutet er beispielsweise als Chiffre für Meys Sohn Maximilian, der 2014 nach fünf Jahren im Wachkoma starb.

Freude am Fachjargon: Reinhard Mey bei einem Konzert 2014. © Quelle: Swen Pförtner

Kenntnisreich erklärt Schneider auch, warum etwa in der Ballade „Dieter Malinek“ der Kontrast zwischen den dehnenden Fermaten und dem folgenden, sechstaktigen Staccato-Fluss so treffend den Kontrast zwischen der Provinz und den Verheißungen der großen, weiten Welt vertont, um den es im Stück geht. Oder wie in „Sommermorgen“ (1980) das Gitarrenintro „traumwandlerisch zart die Des-Dur-Tonleiter emporklettert, mit einem Septimensprung in die Tiefe wieder Atem holt und zur Ausgangstonart zurückfindet“.

Ein Stück deutsches Kulturgut: Reinhard Mey im Jahr 2013. © Quelle: Ingo Wagner dpa

An verstiegenem Fachjargon hat Mey übrigens immer seine besondere Freude gehabt. Er hat ihn genussvoll karikiert, den Slang der Achtundsechziger („Annabelle“), die Sprache der Bürokratie („Antrag auf Erteilung eines Antragformulars“) und die Wortschöpfungen aus dem Handwerkeruniversum („Ich bin Klempner von Beruf“). Beim Konzert in der ZAG-Arena werden viele dabei sein, die bei diesen Songs seit Jahrzehnten jede Zeile mitsingen können. So gesehen wird es eine ziemlich nostalgische Veranstaltung werden. Und so lebendig, wie echte Erinnerungen nun einmal sind.

Reinhard Mey: „Ich wollte wie Orpheus singen. Lieder und Chansons.“ Reclam. 143 Seiten, 7 Euro. - Michael Schneider: „Meylensteine. Reinhard Mey und seine Lieder“. Rüffer & Rub. 182 Seiten, 20 Euro.