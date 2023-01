﻿Multimediashow: Wie ein TV-Filmer aus Hannover Astrid Lindgren begegnete

Hannover. Man kann schon sagen, dass er ein wenig herumgekommen ist in der Welt. Fast 37 Jahre lang arbeitete Peter von Sassen beim NDR, er moderierte Sendungen wie "Hallo Niedersachsen", als Filmemacher bereiste er die Arktis und Südamerika. Doch kaum etwas hat ihn so beeindruckt wie die Dreharbeiten mit Astrid Lindgren: "Das war die Begegnung meines Lebens", sagt der gebürtige Hamburger.

Die Kinderbuchautorin war schon 86 Jahre alt und längst eine lebende Legende, als sie Peter von Sassen und seinen Kameramann Erwin Neu 1993 empfing, als letzte TV-Journalisten, die ein längeres Porträt über sie drehen sollten. "Sie sprach Deutsch mit uns, aber es war etwas schwierig, weil sie nicht mehr gut hörte", sagt Peter von Sassen.

„Von ihr ging eine große Wärme aus“: Peter von Sassen im Wilhelm-Busch-Museum. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Tagelang drehten sie in Lindgrens Stockholmer Wohnung und in ihrem Haus auf Furusund, wo sie viele ihrer Bücher geschrieben hatte. „Ich war gar kein enthusiastischer Fan“, sagt von Sassen, der viele Lindgren-Bücher erst zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten gelesen hatte, „sie war für mich ein ganz normaler Mensch – und gerade das empfand sie wohl als sehr angenehm.“

„Unglaubliche Kraft“

Am Ende eines anstrengenden Drehtages bedankten sich die Filmemacher bei der Jahrhundertschriftstellerin einmal, indem sie in ihrer Wohnung ein Drei-Gänge-Abendessen für sie zubereiteten. Nach einigen Wochen hatten sie für ihre 45-Minuten-Doku stundenweise Material im Kasten, das bis heute in den NDR-Archiven schlummert. „Und wir hatten eindrucksvolle Gespräche über das Leben und den Tod geführt“, sagt von Sassen.

Gespräche über Leben und Tod: Die Dreharbeiten mit Astrid Lindgren 1993. © Quelle: Erwin Neu

Im Wilhelm-Busch-Museum ist derzeit eine Ausstellung mit Werken der Illustratorin Ilon Wikland zu sehen, die mehr als 30 Werke von Lindgren bebilderte. Dort präsentiert Peter von Sassen am 22. Januar eine sehr persönliche Multimedia-Reportage über die Autorin; eine Mischung aus Diashow, Filmszenen und Livevortrag.

„Astrid Lindgren prägt mich bis heute“, sagt der Journalist, der gerade 70 Jahre alt geworden ist. Er gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er von ihrem bodenständigen Humor erzählt und ihrer unprätentiösen Art. „Trotz ihres Alters gingen eine unglaubliche Kraft und eine große Wärme von ihr aus“, sagt er. „Nach den Dreharbeiten sagte ich: ,Eigentlich müssten alle Menschen so sein wie sie.‘“

Zum Schluss ein Kinderlied

Die Bücher der 2002 verstorbenen Autorin eröffneten Kindern eine Welt, in der Freiheit und Geborgenheit praktisch in eins fallen. „Die lebenskluge Frau hat nur geschrieben, was sie in ihrer eigenen Seele gefunden hat“, sagt von Sassen, „und die Abenteuer, die sie schildert, faszinieren jede Generation von Kindern neu.“

Wichtige Begegnung: Peter von Sassen (l.) 1993 mit Astrid Lindgren. © Quelle: Erwin Neu

Als er das Filmporträt drehte, schrieb die hochbetagte Frau schon keine Bücher mehr und reiste kaum noch. „Aber sie beantwortete Briefe, besonders, wenn sie von Kindern kamen“, sagt Peter von Sassen. „Und sie blickte in großer Klarheit auf ihr Leben zurück.“ Das letzte Bild seines Films zeigt Lindgren, die einen einsamen Waldweg entlang geht. Sie singt dabei ein Kinderlied.

Peter von Sassen zeigt die Multimedia-Reportage "Astrid Lindgren ganz privat" am 22. Januar, 18 Uhr, im Wilhelm-Busch-Museum. Restkarten gibt es unter www.karikatur-museum.de.