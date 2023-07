﻿Philipp Ahner wird neuer Präsident der Musikhochschule Hannover

Hannover. Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) bekommt einen neuen Präsidenten. Zum Sommersemester 2024 wird Philipp Ahner das Amt von Suanne Rode-Breymann übernehmen, die nach dann 14 Jahren in dem Amt nicht erneut kandidiert hatte. Der Senat der Hochschule hat den 48-Jährigen am Mittwoch gewählt. Seine Ernennung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur gilt damit als Formsache.

Ahner ist 1975 in Hannover geboren und lehrt derzeit an der Musikhochschule Trossingen als Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik im Kontext digitaler Medien. Zugleich amtiert er als Prorektor an dem Haus. Es ist ausgebildeter Orchestermusiker und promovierter Musikpädagoge mit zahlreichen beruflichen Stationen in Kulturorchestern, in Ausbildung und Lehre.

Das Problem der Platznot

„Ich freue mich auf die Arbeit in dieser exzellenten künstlerischen und wissenschaftlichen Institution“, wird Ahner in einer Mitteilung der Hochschule zitiert. Amtsinhaberin Rode-Breymann wünscht ihrem Nachfolger demnach „eine glückliche Hand für alles, was in den kommenden, transformationsreichen Jahren zu tun ist, um eine Hochschule vom künstlerisch-wissenschaftlichen Rang und der Vielfalt der HMTMH in die Zukunft zu führen“.

Eine zentrale Aufgabe für den neuen Präsidenten wird es sein, die seit Langem bestehende Raumnot der Hochschule mit ihren rund 1500 Studierenden zu lindern. Das Land hat den Platzbedarf der Institution zwar bereits anerkannt – eine umfassende Lösung wie etwa ein neuer Erweiterungsbau ist derzeit aber nicht in Sicht.

Die Hochschule hat den 50. Geburtstag ihres Stammsitzes am Neuen Haus (vormals Emmichplatz) gefeiert. Das 1973 eröffnete Gebäude gilt als stilprägend, aber viel zu eng. Inzwischen ist die Hochschule auf rund ein Dutzend weitere Gebäude im Stadtraum verteilt.

