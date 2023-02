﻿Nostalgie und Nazis: „Weil ich so stürmisch und leidenschaftlich bin“ im Klecks Theater

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mitglieder der Initiative Letzte Generation in Hannover aktiv waren: Am Montag, 6. Februar, klebten sie sich am Deisterkreisel fest, danach folgte die nächste Aktion: Das Reiterstandbild vorm Hauptbahnhof in Hannover wurde beschmiert und einen offenen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay verlesen.