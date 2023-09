Entfesselter Orchesterspaß bei den Hannover Proms: Das Klassik-Comedy-Duo Igudesman & Joo bringt die NDR Radiophiharmonie zum Tanzen.

Hannover. Plötzlich macht sich einer der Orchestermusiker obenrum frei, legt mit einer Mitmusikerin eine heiße Rumba auf den Bühnenboden, zu Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ stürmen die Philharmoniker von E-Bass und E-Gitarre getrieben durch die Zuschauerreihen, bauen sich dann später am Bühnenrand auf und fangen wild an zu steppen – ein bisschen „Feet of Flames“ im ausverkauften Großen Sendesaal.