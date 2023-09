﻿Klassik, aber lustig: Igudesman & Joo kommen zur Saisoneröffnung in Hannover

Hannover. Das kann ja heiter werden. Selbstverständlich gebe es E- und U-Musik, sagt der Geiger Aleksey Igudesman: „U steht für Unterhaltung und E für Entertainment.“ Gemeinsam mit seinem Pianistenkollegen Hyung-ki Joo bildet er das Duo Igudesman & Joo, das nach dem Motto „Klassik, aber lustig“ das internationale Konzertleben aufmischt. Jetzt sind die beiden in Hannover: Am Sonnabend, 16. September, gestalten sie das „Hannover Proms“-Konzert, mit dem die NDR Radiophilharmonie in die Saison startet.

Das Format war ursprünglich auf den bisherigen Chefdirigenten Andrew Manze zugeschnitten, dessen Amtszeit im Sommer ausgelaufen ist. Igudesman & Joo schlagen nun eine neue Richtung ein. Bei ihnen gibt es nicht nur populäre Werke mit Zwischenmoderation – ihre Konzertprogramme sind Gesamtkunstwerke mit Schauspiel und Performance, mit eigenen Stücken und Arrangements und Auszügen aus Werken bekannter Komponisten.

Frühe Geigenstunden in Hannover

Im Programm mit der Radiophilharmonie spielen zum Beispiel Sergei Rachmaninow und seine „Paganini-Variationen“ eine wichtige Rolle. Dazu kommen Eigenkreationen wie „An Austrian in America“ – ein Auftragswerk des Duos für das Pittsburgh Symphony Orchestra und seinen österreichischen Chefdirigenten Manfred Honeck – und die „Joyful Variations“ über den Schlusschor von Beethovens Neunter.

„Wir machen nichts anderes als die anderen auch: Wir machen Musik“, sagt Igudesman. „Aber wir versuchen, offenzubleiben für ganz verschiedene Genres.“ Seinen Duopartner kennt er schon, seit er mit zwölf Jahren an die britische Yehudi-Menuhin-School kam und vom berühmten Geiger unterrichtet wurde. Entsprechend international verläuft auch die Karriere des Duos, das schon mit den großen Orchestern in New York und Chicago, London, Zürich und Rom gearbeitet und Projekte mit den Schauspielern John Malkovich und Roger Moore realisiert hat.

Eine Spur führt aber auch nach Hannover: Eine Zeit lang war der Vater von Igudesman Konzertmeister in Bremerhaven – und schickte seinen siebenjährigen Sohn damals zu Geigenstunden bei Irina Goldstein nach Hannover. Für ihn ist das Konzert im Funkhaus also auch eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Die „Hannover Proms“ im Großen Sendesaal beginnen am Sonnabend, 16. September, um 20 Uhr. Es gibt noch Karten ab 30 Euro an der Abendkasse, Menschen in Ausbildung zahlen 5 Euro.

