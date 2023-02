﻿Audio88 & Yassin begeistern 1000 Fans im Capitol

Intensives Konzert von Audio88 & Yassin im Capitol: 1000 Fans in Hannover feiern die Regenbogen-Rapper in ihren neonroten Regenjacken, grölen laut mit bei Songs wie „Doppelherz“ und „Kein Regen“.

Hannover. Das Rap-Duo Audio88 & Yassin freut sich, dass ihre Tour nach drei Jahren des Verschiebens nun losgehen kann – so etwas hört man momentan öfter. Aber als die Berliner zuletzt in Hannover auftraten, waren sie im Bei Chéz Heinz: „Da ist der Schweiß von der Decke getropft“, erinnert sich Yassin. An diesem Tag sind 1000 Fans im Capitol und erwarten ein intensives Konzert.

Aufpolierter Bass, verständliche Texte

Gleich zu Beginn wird ein Pogo-Kreis aufgemacht, in neonroten Regenjacken springt das Duo auf die Bühne, DJ Breaque steht an den Decks. Zu „Schlechtes Gewissen“ zeigt sich das Publikum textsicher, ein Battle-Unterton zieht sich durch die ersten Songs. Die beiden MCs kommen aus dem Untergrund der Hip-Hop-Szene, veröffentlichten jahrelang im Selbstvertrieb und bewegten sich auf kleinen Bühnen.

2015 gelang der Durchbruch in Hassliebe – schließlich übt das Duo ständige Deutschrap-Kritik, rappt viel über Rap und bleibt skeptisch. Heute jedenfalls klingt der Bass aufpolierter, geschmeidige Boom-Bap-Beats legen sich unter überlegte Lines – die man auch gut verstehen soll, die Musik überdröhnt die Silbenkunst nicht.

Rap gegen die „echten Deutschen“

Songs wie „Doppelherz“ und „Kein Regen“ zeigen die Rollenverteilung der Rapper. Audio88 rappt eher mit triefendem Sarkasmus, misanthropisch und assoziativ, im Gedankenstrom– auf seinen ersten Mixtapes reimte der MC nicht einmal, heute steht ein solides metrisches Gerüst. Yassins Strophen sind persönlicher, manchmal sogar offen sentimental. Zusammen prangern sie die Welt an, in „Kohle regiert alles um mich herum“ und „Weiß und privilegiert“ mogeln sich Trap-Sounds unter die Formulierungen linker Wut.

Den Mittelteil bestreiten die MCs jeweils alleine, bringen Songs von Soloprojekten und wagen es sogar, sich in ihrer Message zu widersprechen: Nachdem Yassin in „Ypsilon“ jeden dazu anhält, Träume zu verwirklichen, schimpft Audio88 in „Gar nicht mal so gut“ auf „Ich sag dir, du kannst alles schaffen, damit du Idiot dich wohlfühlst-Rap“. Seine vage an Spießer, Rechte, oder nervende Persönlichkeitstypen gerichteten Punchlines häufen sich in 90 Minuten Konzert aber derart, dass präzise Verse Gefahr laufen, unterzugehen: „Echte Deutsche für mich Leute, die zum Arzt gehen für Attest, dass sie keine Maske tragen müssen, während einer Pest.“

Für die Zugaben wird es kirchlich

„Schmutzige Rapper“ können die 1000 gut mitgrölen, zum KIZ-Cover „Was würde Manny Marc tun?“ leuchtet das Bühnenlicht in Regenbogenfarben. Mit Festivalrap hat das Duo einst den Sprung in die Markttauglichkeit gemacht. Zu ihren Zugaben kommen sie mit Bischofs-, Kardinals- und Papstkostüm und rappen von den Capitol-Kanzeln. Ein letzter Kreis wird vor der Bühne eröffnet, es regnet „Schellen“ von der Bühne – und das Capitol pogt sich in die Nacht.