﻿Mit einer riesigen Party: Peter Fox eröffnet die Konzertsaison auf der Gilde Parkbühne

Das Motto beim ersten Konzert der Saison auf der Gilde Parkbühne: Tanzen statt Fotos. Der Berliner Rapper Peter Fox brachte die ausverkaufte Arena zum Beben – mit Unterstützung aus Hannover.

Hannover. Vor der Gilde Parkbühne herrscht reges Treben. Einige Menschen schlendern mit einem Kaltgetränk Richtung Location, andere halten hoffnungsvoll Schilder in die Höhe, um vielleicht doch noch ein letztes Ticket zu bekommen. Der benachbarte Biergarten ist komplett voll, Menschen mit Campingstühlen sitzen an den Straßenrändern oder haben es sich auf Decken gemütlich gemacht. Der Andrang zeigt, was für ein Hochkaräter die diesjährige Konzertsaison auf der Gilde Parkbühne eröffnet. Peter Fox hätte die Location wahrscheinlich sogar doppelt ausverkaufen können. Doch so lauschten bei 24 Grad und Sonnenschein 5000 Fans zunächst zwei Vorbands bis der Berliner Sänger die Bühne betrat.