﻿Die Regisseurin Mable Preach über ihr Stück „K(No)w Black Heroes“ im Ballhof Zwei

Mable Preach

Mable Preach wurde 1982 in Ghana geboren. Als sie sieben Jahre alt war, flüchtete ihre Familie nach Europa. Seit Jahren ist sie – unter anderem als Choreografin, Kuratorin und Regisseurin – in der Hamburger Kulturszene unterwegs. Ihre Regiearbeit „EMB*RACE YOUR CROWN**“ war 2022 für den Theaterpreis „Der Faust“ nominiert. „K(No)w Black Heroes“ ist ihre erste Arbeit am Schauspiel Hannover.