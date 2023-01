﻿Reitkunst und Bonbonfarben: So ist die spektakuläre Pferdeshow Cavalluna in Hannover

Zwischen Reiterromantik und Kitschgewitter: Die spektakuläre Pferdeshow Cavalluna lockt am Wochenende Tausende Besucher in die ZAG-Arena Hannover.

Hannover. Gitarrenklänge, eine staubflirrende Landschaft – und Reiter mit Ponchos und Sombreros, die wild um einen Kaktus sprengen. Genau so muss Mexiko sein! Scheu vor plakativen Darstellungen kennt die Show „Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit“ da jedenfalls nicht. Alles, was spektakulär ist, ist willkommen in diesem zweieinhalbstündigen Dauerfeuerwerk aus Mystik und Exotik, das die zwei- und vierbeinigen Akteure in der der ZAG-Arena abbrennen.

Seit vergangenem Oktober tourt die Reitshow durch insgesamt 34 Städte in Europa; allein die Zahl der Besucherinnen und Besucher in den vier Vorstellungen an diesem Wochenende in Hannover veranschlagen die Veranstalter auf rund 13.500. Keine Frage: Cavalluna ist ein Publikumsmagnet – und ein Großunternehmen: Die Crew zählt rund 100 Mitwirkende, es treten 54 Pferde und Ponys auf. Dazu kommen noch ein Esel und ein Hund.

Knallige Licht- und Soundeffekte: Cavalluna setzt auf eine Überwältigung der Sinne. © Quelle: Katrin Kutter

Die berittene Nummernrevue hat auch eine Handlung: Die Ureinwohnerin Mamey und der Hirtenjunge Joaquim begeben sich in Mittelamerika auf eine abenteuerliche Reise, um einem entlegenen Dorf einen magischen Stein zurückzubringen, den spanische Eroberer einst geraubt haben.

Bonbonbunte Farben: die Cavalluna-Show in der ZAG-Arena. © Quelle: Katrin Kutter

Akrobatische Reitkunst

Dabei trotzen sie unter anderem gestrandeten Piraten, die buchstäblich umgesattelt haben und den Stein als fiese Reiterbande an sich bringen wollen. Und dann droht da noch Gefahr durch ein „dunkles Dschungelvolk“, wie es in einer Ansage heißt. Es geht jedenfalls nicht nur um Reitkunst, sondern irgendwie auch um Gerechtigkeit. Pferde und Normen eben.

Kampf für das Gute: Die Cavalluna-Geschichte erzählt von den Abenteuern eines ungleichen Paares. © Quelle: Katrin Kutter

In der Story sind Gut und Böse klar geschieden, die Beleuchtung schwelgt in Bonbonfarben – und die (gerne bauchnabelfreien) Kostüme changieren irgendwo zwischen Fantasyfilm, Italowestern und Immenhof. Ob das Spektakel nun ein unerträgliches Kitschgewitter ist oder ein betörendes Hochamt farbenfroher Reiterromantik, bleibt eine Glaubensfrage.

Allein unter Pferden: Ein einziger Esel sorgt in der Show für Lacher. © Quelle: Katrin Kutter

Im Mittelpunkt steht letztlich akrobatische Reitkunst – und da bietet Cavalluna Pferdeballett vom Feinsten. Die Choreografien haben Hand und Huf; die Creme der Showreiterei ist hier vertreten. Die Equipen um Luís Valença und Filipe Fernandes aus Portugal zeigen fast klassische Dressur, die Trickreiter der Hasta Luego Academy aus Südfrankreich präsentieren waghalsige Stunts – und der Esel Caramelo von der Equipe Carlos Román ist immer für einen Lacher gut.

Plakative Bilder: Die Show erzählt vom Kampf der Guten gegen die Bösen. © Quelle: Katrin Kutter

Regisseur Klaus Hillebrecht hat eine Mischung aus rasanter Action und Reitstall-Comedy mit zuckersüßen Sphärenklängen und hemmungslos bunten Lichteffekten überzogen. Die multimediale Zirkusshow ist ein Gesamtkunstwerk ganz eigener Art, in der Friese und Appaloosa, Menorquiner und Shetlandpony ebenso temperament- wie friedvoll Seit’ an Seit’ traben.

Akrobatisch: Viele der Einlagen sind artistisch spektakulär. © Quelle: Katrin Kutter

Nicht ganz überraschend wird am Ende alles gut. Der Zauberstein landet dort, wo er hingehört, Joaquim und Mamey finden zueinander. Die Bösen gucken in die Röhre. Die „Eingeborenen“, die so pittoresk um ihre Lagerfeuer reiten, haben den „weißen Mann“ (so heißt es tatsächlich im O-Ton) noch einmal abgewehrt und leben weiter im Einklang mit Mutter Natur. Und wenn sie nicht irgendwann als stereotype Darstellung gecancelt werden, bleibt dies auch so in Ewigkeit.