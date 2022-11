﻿Schnelle und laute Vasen: Galerie Bohai stellt Werke von René Wagner aus

In der Galerie Bohai ist die Hochglanzkunst von René Wagner ausgestellt. Bunt lackierte Vasen, die an die Gestaltung von Autos in der Tuningszene erinnern, stehen im Schaufenster. Ein Besuch.

Hannover. Was ist Tuning, und wann wird es zur Kunst? Diese Fragen stellt das Begleitheft der Ausstellung "KIT" von René Wagner in der Galerie Bohai. Laute Motoren und bunt lackierte Autokarossen sind in der Galerie aber nirgends zu entdecken. Dort stehen Vasen im Schaufenster, Motorradhelme liegen auf Öltonnen, und Holzplatten hängen an der Wand. Was hat das mit Tuning zu tun? Alle Werke sind bunt lackiert.

„Natürlich sehen die Vasen sehr schnell und laut aus“, sagt der Künstler René Wagner. Zumindest erinnert ihre Gestaltung an sehr schnelle und laute Autos. In den unter anderem pinken, blauen und gelben Hochglanzlacken spiegeln sich die Gesichter der Betrachtenden. Designstreifen in grellen Neonfarben geben den Vasen eine gewissen Dynamik. Und was auf keinen Fall fehlen darf: Wagners eigener Name, natürlich als Schriftzug im typischen Tuningstil.

Vasentuning: René Wagner verziert Vasen mit bunten Lacken und Designstreifen. © Quelle: Max Baumgart

In seinen Vasen treffen zwei Welten aufeinander: Die Tuningssubkultur begegnet griechischer Hochkultur. Die Kombination nennt der Künstler Hochglanzkultur. Wagner studierte Bildende Künste an der Kunsthochschule Kassel. Vorher machte er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. „Ich habe kein einziges Auto lackiert“, sagt der Künstler. Er ist auch allgemein kein Tuner. Sein eigenes Auto sei ein weißer VW-Bus. Bei der Galerie ist er auf einem Klapprad vorgefahren.

„Meistens beruft es sich ein bisschen auf die Kindheit“, sagt Wagner über seine Kunst. Am besten ist das an einer Mercedes Alufelge zu erkennen, die an der Wand der Galerie hängt. Sie ist mit mehreren Schichten weißen Lacks überzogen und mit blauen Blumenmustern verziert. Zwei gekreuzte Schwerter und der Schriftzug „Meissen Manufaktur seit 1710“ machen deutlich, dass das Werk an teures Porzellan erinnern soll. Wagner erklärt die Kombination der zwei Marken: „Oma hat das Meissen-Porzellan herausgeholt, um anzugeben. Opa hat den Mercedes vorgefahren, um anzugeben.“

Mercedes und Meissen: René Wagner nutzt große Markennamen bei der Gestaltung dieser Alufelge. © Quelle: Max Baumgart

Die Werke Wagners in der Galerie Bohai haben entweder gar keine oder nur sehr kurze Titel. So heißt eines „Opel Manta“, ein anderes „Bertie“. Es hängt nirgends ein Schild mit Informationen. „Das nimmt zu viel Interpretationsraum weg“, sagt Henner Rosenkranz, Leiter der Galerie.

Noch bis zum 15. Januar ist die Ausstellung „KIT“ von René Wagner in der Galerie Bohai. Vom 12. Dezember bis zum 6. Januar macht die Galerie eine Winterpause.

Von Max Baumgart